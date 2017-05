(ml) -Außenminister Jean Asselborn ist bekannt für seine markanten Sprüche und ein gern gesehener Gast in den Polit-Talkshows der internationalen Fernsehsender. Premierminister Xavier Bettel, der bislang diesbezüglich weniger im Rampenlicht stand, scheint zu versuchen, Terrain wettzumachen. Am kommenden Sonntagabend wird er in der ARD-Sendung von Anne Will den Ausgang der französischen Präsidentschaftswahl kommentieren. Bereits am Mittwoch stand Xavier Bettel der CNN-Journalistin Hala Gorani Rede und Antwort.



Einer der Schwerpunkte des Interviews war der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Statt über Finanzen und Handel zu diskutieren, sollte man zunächst getreu nach dem Motto "Citizens first" den EU-Bürgern sowie den Briten reinen Wein einschenken und ihnen erklären, was sie künftig erwarte, sagte Luxemburgs Premierminister. Bevor ein Zukunftsdeal geschmiedet werde, müsse die Vergangenheit abgewickelt werden.



Zudem stellte Bettel klar, dass die Briten nach wie vor in Luxemburg willkommen seien. Dennoch konnte er sich einen Seitenhieb an seine britische Amtskollegin knicht verkneifen, indem er durchblicken ließ, dass Theresa May in Europa und vor ihren Wählern nicht immer die gleiche Botschaft senden würde. Ein "Europa à la carte" werde es nicht geben, wiederholte Bettel. Der britische EU-Austritt sei kein "cherry picking". Rosskastanien dürfe sich nicht die Kirschen herauspicken. Zum Schluss des Interviews sagte der Staatsminister dem französischen linksliberalen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron seine Unterstützung zu.