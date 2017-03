(CBu) - In mindestens einem Fall setzte sich die Regierung bei der Nominierung eines Botschafters über Sicherheitsbedenken hinweg. Dies geht aus Informationen hervor, die dem "Luxemburger Wort" vorliegen.



Es handelt sich um den diplomatischen Vertreter des Großherzogtums bei der Russischen Föderation, Jean-Claude Knebeler. Der Botschafter mit Sitz in Moskau, der bis im vergangenen Jahr als Generalkonsul in New York tätig war, erhielt für seine Ernennung im August 2016 in erster Instanz nicht die übliche "habilitation de sécurité", die für solche Nominierungen eigentlich notwendig ist.



Ein Grund dafür soll laut mit dem Dossier vertrauten Quellen die frühere Tätigkeit von Knebelers Frau als Sekretärin eines russischen Oligarchen gewesen sein. Wäre es nach der für die Sicherheitsüberprüfung für Staatsbeamte zuständigen "Autorité nationale de Sécurité" (ANS) gegangen, hätte man Knebelers Ernennung unter anderem deshalb nicht zustimmen können.



Dass der geplante Wechsel von New York nach Moskau dennoch über die Bühne ging, lag daran, dass die Politik nachhalf. Falls die ANS nämlich ein negatives Gutachten vorlegt, kann der Premierminister ein Gremium von drei hohen Beamten einsetzen lassen, das die Entscheidung überprüft und zu einem anderen Schluss kommen kann als die ANS. In letzter Instanz entscheidet laut Gesetz dann der Premier, ob einer Person die notwendige „habilitation de sécurité“ zuerkannt wird. So geschehen auch im Fall Knebeler.

Jean-Claude Knebeler, der als enger Vertrauter des ehemaligen Wirtschaftsministers Jeannot Krecké gilt, war vor seiner diplomatischen Karriere im Wirtschaftsministerium tätig, zuletzt und bis Ende 2012 als Direktor für den Außenhandel. In diese Zeit fiel auch die Schaffung einer ministerialen Unterabteilung für Wirtschaftsspionage, für die zeitweise auch Ex-Geheimdienstagent André Kemmer aktiv war.



Jean-Claude Knebeler (rechts) und André Kemmer bei einem Interview über Maßnahmen zum Schutz vor Industriespionage im Juli 2011.

Foto: Gerry Huberty

In der "Srel-Affäre" tauchte der Name Jean-Claude Knebeler dann im Zusammenhang mit einer ominösen Wirtschaftsmission im Nordirak auf. Die Reise fand unter der Leitung des damaligen Wirtschaftsministers Jeannot Krecké sowie in Begleitung diverser Unternehmer statt. Knebelers Teilnahme wurde mit einem Foto dokumentiert, das den hohen Beamten bei einer Schießübung mit einer Kalaschnikow zeigte. Unter anderem in dieser Sache wurde der heutige Botschafter in Moskau auch im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Geheimdienst im Jahre 2013 als Zeuge gehört.



