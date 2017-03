(CBu/DS) - Das Bistum bedauert die jüngsten Entwicklungen im Dossier Kirchenfabriken. Dass es nicht zu einer Einigung zwischen der Kirche, dem Syfel und der Regierung komme, müsse man "mit großem Bedauern" feststellen, sagte Generalvikar Leo Wagner am Mittwochmorgen auf einer Pressekonferenz.



Seit der Ankündigung von Innenminister Dan Kersch (LSAP), dass er sich einer Einigung zwischen Bistum und Syfel nicht verschließen würde, habe man lange und intensive Gespräche mit allen Beteiligten geführt, so Wagner weiter. Die Einigung auf ein Abkommen zwischen Bistum und Syfel konnte dabei nur durch ein "ganz großes Entgegenkommen unserer Seite" zustande kommen.

Der Innenminister habe jetzt aber mehrmals erklärt, dass er mit wesentlichen Punkten der Einigung zwischen Bistum und Syfel nicht leben könne. Dies sei bedauerlich, aber eine Realität, mit der man sich nun abfinden müsse, sagt Wagner. Nach der klaren Absage der Regierung gehe man davon aus, dass das Gesetzesvorhaben zur Abschaffung der Kirchenfabriken weiter seinen Weg gehen werde. Die Politik habe diesen Weg allein zu verantworten. Man erkenne den "real existierenden politischen Rahmen" an, in dem man sich auch als Kirche bewegt.

"Wir kündigen die Konvention nicht auf"

Doch auch die Absage des Syfel an eine Konsenslösung könne man nur mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, so Wagner weiter. In der Frage der Rechtsperson etwa habe die Regierung ein Entgegenkommen angedeutet. Ein entsprechender Änderungsvorschlag, den das Bistum mitgetragen hätte, wurde am Dienstag bei der Generalversammlung des Syfel abgelehnt. Er hoffe, dass sich alle Kirchenratsvertreter bewusst seien, welche Chance man damit verpasst habe.

Als Bistum habe man in Transparenz mit allen Beteiligten versucht, zu einer gemeinsamen Lösung "mit Friedenspotenzial" zu kommen, betont Wagner. Diese Versuche seien nun leider gescheitert. Der Ball liege nun allein bei der Regierung. Man bleibe indes bei der Ablehnung des Verbots der Kofinanzierung. Man müsse nun abwarten, ob der Staatsrat diese Meinung teilt oder nicht.

Der Generalvikar erteilt zudem weiterhin allen "radikalen" Lösungen eine Absage. "Wir kündigen die Konvention nicht auf", sagt er in Bezug auf die Konvention zwischen Bistum und Regierung vom Januar 2015.

Kersch bedauert Ablehnung



Bereits am Mittwochmorgen hatte Innenminister Dan Kersch gegenüber RTL bedauert, dass die Kirchenfabriken seinen Vorschlag abgelehnt hatten. Sowohl die Regierung als auch das Bistum hätten sich in der Frage deutlich bewegt. Nun werde die Regierung ihre Verantwortung übernehmen.



Kersch hatte bereits vor der Syfel-Generalversammlung klar betont, dass er dem Kabinett seine Änderungsanträge am Mittwoch vorstellen werde. Allerdings ist nach der Absage des Syfel nun der Änderungsvorschlag zu den Unterorganisationen des Fonds hinfällig.

CSV kritisiert Kersch

Die CSV kritisiert nun ihrerseits die Aussagen des Innenministers. In einer Pressemitteilung erklären die Christsozialen, dass seine "Dialogbereitschaft gegenüber den Kirchenvertretern nur vorgespielt" gewesen sei. Es gehe Kersch einzig und allein um die "Zerschlagung" der Kirchenfabriken. Daher sähe er aus "ideologischen Beweggründen ... Spaltung und Streit".



Kersch hatte der CSV in dem Radio-Interview indirekt vorgeworfen, dass sie mitverantwortlich sei für die unnachgiebige Haltung des Syfel, weil viele Mitglieder der Kirchenräte der CSV nahe stünden.



In ihrem Kommuniqué gehen die Christsozialen noch einen Schritt weiter: Indem er dem Syfel unterstelle, aus rein politischen Beweggründen zu handeln, "stellt er zumindest indirekt die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit in Frage." Dadurch provoziere er eine Spaltung der Kirche.



Keine Chefsache



Die CSV fordert aber auch, dass Premier Bettel im Dossier Kirchenfabriken Stellung beziehen müsse. Wie dessen Pressesprecher Jo Clees gegenüber dem "Luxemburger Wort" bestätigte, soll in der kommenden Woche ein Gespräch zwischen Premier- und Kultusminister Bettel und Erzbischof Jean-Claude Hollerich stattfinden. Das Dossier Kirchenfabriken sei allerdings keineswegs zur Chefsache avanciert, so wie RTL berichtet hatte. Bei der Unterredung gehe es ausschließlich um die Konvention vom Januar 2015. Es gehe um die Frage, ob die Kirche die Konvention noch mitträgt. Generalvikar Leo Wagener hatte am Mittwoch bei der eilig einberufenen Pressekonferenz ausdrücklich betont, dass das Bistum an der Konvention festhalte.



