(mig) - Im sozio-edukativen Bereich werden in den kommenden Jahren 350 neue Posten geschaffen. Das kündigte Premierminister Xavier Bettel am Mittwoch in seiner Rede zur Lage der Nation an.



Mit den zusätzlichen Ressourcen will man die schulische und außerschulische Betreuung von Schülern mit spezifischen Bedürfnissen, Lern- und Verhaltensproblemen verbessern. Allein im Fondamental werden bis 2020 150 spezialisierte Lehrer für die Arbeit mit Problem- und Risikoschülern eingestellt.

Nun gab das Bildungsministerium weitere Details bekannt.



Im Enseignement Secondaire (ES) und im Enseignement Secondaire Technique (EST) werden 30 zusätzliche Posten geschaffen;



Die staatlichen Kinderheime und das staatliche "Centre socio-éducatif" in Dreiborn werden jeweils über drei Jahre um 60 Fachkräfte aufgestockt.



Das Office national de l'enfance (ONE) erhält zehn zusätzliche Fachkräfte.



Das Service national de la jeunesse (SNJ) erhält 20 neue Posten.

Tablets für alle



Um die Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben, stellt das Bildungsministerium ab der Rentrée 2017/18 Tablets zur Verfügung, die die Sekundarschüler im Rahmen von pädagogischen Projekten gegen eine finanzielle Beteiligung von fünf Euro pro Monat benutzen können. Die Bereitstellung von Tablets in allen Sekundarschulen hatte Bildungsminister Claude Meisch im Mai 2015 im Rahmen der Strategie "Digital(4)Education" angekündigt.