(DS) - "Es es ist ein ganz positives Resultat." Mit diesen Worten kommentierte Hochschulminister Marc Hansen am Montag die Ergebnisse der Bewertung der Uni Luxemburg. Die Bewertung, bereits die dritte ihrer Art, war im vergangenen Jahr von zwei ausländischen Instituten durchgeführt worden. Untersucht wurden die Forschungsarbeit und das Management der Hochschule, und dies für die Jahre 2012 bis 2015.

Neun Musterschüler



Von den 13 Forschungseinheiten konnten neun mit guten bis sehr guten Ergebnissen aufwarten, drei Institute blieben allerdings hinter den Erwartungen zurück. Sehr gute Noten gaben die Experten vom schweizerischen Institut "Interface Politikstudien, Forschung, Beratung" den beiden interdisziplinären Zentren, dem "Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust" und dem "Luxembourg Centre for Systems Biomedicine". Lob gab es auch für die Forschungsabteilungen für Physik, Computerwissenschaften, Mathematik, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und bei den Geisteswissenschaften die Forschungseinheiten „Identités. Politiques, Sociétés, Espaces” und die “Integrative Research Unit on Social and Individual Development”.



Hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind die Forschungsinstitute für Finanzwissenschaften, Erziehungswissenschaften und Ingenieurswesen. Wie Stefan Rieder von "Interface" betonte, hatte sich das Institut für Finanzwissenschaften zum Ziel gesetzt, in die Top 5 der europäischen Hochschulen vorzustoßen. Dies sei aber leider nicht gelungen, so Rieder.



Die Konsolidierungsphase



Die Bewertung beim Management wurde vom "Institutional Evaluation Programme" vom Verband der europäischen Universitäten durchgeführt. Die Experten um Kerstin Noren kamen u.a. zum Schluss, dass die Hochschule in nächster Zeit eine Konsolidierungsphase braucht, damit das Potenzial voll ausgeschöpft werden kann. Nicht ganz zufrieden waren die Experten auch in Bezug auf die Verteilung der Haushaltsmittel. Die Vergabe der Gelder an die einzelnen Institute müsse transparenter gestaltet werden, so die Empfehlung. Die Fachleute vom "Institutional Evaluation Programme" raten aber auch dazu, die Studenten stärker einzubinden.



Hochschulminister Marc Hansen will die Empfehlungen beherzigen und bereits bei den demnächst anlaufenden Verhandlungen für den nächsten Vierjahresplan einfließen lassen. Auch in das neue Hochschulgesetz, das Hansen noch vor Ostern präsentieren will, sollen die Überlegungen der Experten einfließen.



Erste Reaktion der Uni



Die Uni hat Zeit bis zum 15. Juli, um sich offiziell zu den Ergebnissen der Bewertung zu äußern. In einer Pressemitteilung hat die Hochschule allerdings sofort nach der Vorstellung reagiert: „Die exzellente Bewertung unserer Forschungseinheiten ist ein Ansporn für uns, weiter nachhaltig in sie zu investieren, um ihre internationale Position zu halten oder sogar weiter auszubauen“, wird Rektor Rainer Klump in einer Pressemitteilung zitiert. „Wir sehen uns als Hochschule für das Land und die gesamte Region. Die Universität ist bereits das erfolgreichste Internationalisierungsprojekt Luxemburgs und wir werden unsere Rolle als internationaler Research Hub weiter ausbauen. Die guten Noten bestätigen uns in dieser Strategie.“