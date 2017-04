Von Pierre Leyers und Marc Schlammes

Nachdem die britische Premierministerin Theresa May vor einem Monat die Scheidungspapiere in Brüssel eingereicht hat, wollen sich die 27 Staats- und Regierungschefs morgen in Brüssel auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen.

Bis dato gaben sich die 27 ganz geschlossen in der Brexit-Frage. Wird es bei einer gemeinsamen Verhandlungslinie bleiben?

Es gibt keinen Grund, auseinander zu treiben ...