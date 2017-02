(nal/vb) – Der Zuwachs an Handelsflächen in Luxemburg beunruhigt die Konkurrenz in der Großregion. Aus Belgien kommt jetzt die Forderung nach einer grenzüberschreitenden Beobachtungsstelle.

Der Einzelhandelsvereinigung in der belgischen Provinz Luxemburg macht vor allem die Explosion der Einzelhandelsflächen im Großherzogtum Sorgen. Gerade wurde die Marke von einer Million Quadratmeter überschritten, und der Zuwachs werde in den nächsten Jahren weitergehen, sagt Philippe Ledent, Vizerpräsident der Einzelhandelsvereinigung in der Provinz Luxemburg. „Dies hat zur Folge, dass die Kaufkraft der Lothringer und aus der Belgier zunehmend nach Luxemburg fließt.“

Während noch vor zehn Jahren 16 Prozent der Einkäufe von Luxemburgern ins benachbarte Ausland geflossen seien, hätte sich die Richtung nun umgekehrt und vor allem Grenzgänger kauften zunehmend in Luxemburg ein.

Jetzt sei man an einem Punkt angekommen, an dem zusätzliche Handelsflächen keine neuen Arbeitsplätze mehr schaffen würden. Philippe Ledent spricht sogar von einem umgekehrten Trend: Wenn Markengeschäfte verschwinden, würden sie durch Billigketten ersetzt, die Druck auf den Personalbestand ausüben würden. Vor allem Geschäfte in den Innenstädten seien durch die großen Einkaufszentren auf der grünen Wiese bedroht.

Als Konsequenz fordert die Handelsvereinigung der belgischen Provinz Luxemburg, die Entwicklung der Einzelhandelsflächen in der gesamten Großregion im Auge behält.