(CBu) - Der von US-Präsident Donald Trump erlassene Einreisestopp für Bürger aus mehreren muslimischen Staaten stößt weltweit auf Kritik. Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern (Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen) sind betroffen. Zudem werden Flüchtlinge aus aller Welt sind für mindestens 120 Tage ausgesperrt; Flüchtlinge aus Syrien dürfen gar auf unbestimmte Zeit nicht mehr in die USA einreisen.



Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn verurteilt die Maßnahme. „Der US-Präsident teilt die arabische Welt in Gut und Böse ein“, so Asselborn am Sonntag im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“. Dies werde nur zu „mehr Hass der muslimischen Welt auf die USA und den ganzen Westen“ führen.



Dass Menschen aufgrund ihrer Religion unter den Generalverdacht des Terrorismus gestellt werden, bezeichnet Asselborn als „bedenkliche Entwicklung“. Was die Welt heute brauche, sei "mehr gegenseitiges Verständnis und multilaterales Vorgehen, nicht neue Mauern und Diskriminierungen".



Zudem handele es sich laut Asselborn um ein „bedenkliches Timing“. Trump hatte seinen umstrittenen Erlass am vergangenen Freitag, dem 27. Januar, der auch als internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts begangen wird, unterzeichnet.



