(stb) - Mit dem Inkrafttreten der Steuerreform am 1. Januar dürfen sich die meisten Steuerzahler über mehr Netto vom Brutto freuen. So profitieren nahezu alle Berufsgruppen von den Steuererleichterungen. Mehrbelastungen treffen vor allem Spitzenverdiener, wenn auch in einem geringen Ausmaß.



Dies zeigen auch unsere ausgewählten Beispiele* einzelner Berufsgruppen. Nur der Facharzt mit einem Bruttojahreseinkommen von 300 000 Euro muss etwas tiefer in die Tasche greifen.



Neben der Anhebung des Spitzensteuersatzes wurde außerdem die Quellensteuer auf Zinserträge von zehn auf 20 Prozent erhöht ...