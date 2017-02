(mig) - Nach längerer Abstinenz lud Premierminister Xavier Bettel am Freitag erstmals wieder die Pressevertreter zu einem Briefing im Anschluss an die Kabinettssitzung ein.



Die Kabinettsmitglieder widmeten sich u.a. der Flüchtlingswelle, die laut dem Premier "eine große Herausforderung ist und bleibt". Im Rahmen des "Relocation"-Programms nimmt Luxemburg jeden Monat mehrere Dutzend Flüchtlinge auf. Bis dato sind laut Xavier Bettel 226 Personen über dieses Programm nach Luxemburg gekommen.

Zwischen dem 1. Januar und dem 15. Februar haben überdies 367 Personen in Luxemburg einen Asylantrag gestellt, darunter auch viele Personen, die aus so genannten sicheren Herkunftsländern stammen - Balkanstaaten, Algerien, Tunesien und Marokko - und deren Chancen auf Asyl sehr gering sind.



Um dem Asylansturm Herr zu werden, unterliegen Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern seit dem 9. Februar einem Schnellverfahren, das es ermöglicht, sie innerhalb von neun Tagen auszuweisen. Das Verfahren gilt auch für so genannte "Dubliner", Personen also, die bereits in einem anderen EU-Land einen Antrag auf Asyl gestellt haben. Außen- und Immigrationsminister Jean Asselborn werde im März eine erste Bilanz des Eilverfahrens ziehen, so der Staatsminister.

Bettel sprach sich erneut für eine europäische Liste sicherer Herkunftsländer aus. Eine solche Liste sei die Voraussetzung für eine gemeinsame europäische Asylpolitik.

Zugunglück: Kein Boykott aus Frankreich

Im Zusammenhang mit dem Zugunglück vom 14. Februar stellte Xavier Bettel klar, dass es zu keinem Boykott seitens der französischen SNCF gegenüber Luxemburg gekommen sei, wie es in den Medien gemeldet worden war.

Mehr Kompetenzen für "Agents municipaux"

Wie angekündigt hat das Kabinett am Freitag den Gesetzentwurf über die Erweiterung der Kompetenzen der "Agents municipaux" angenommen. Laut diesem Gesetz wird es den kommunalen Ordnungshütern künftig erlaubt sein, bei kleinen Vergehen Strafzettel zu verhängen.

Zusammenarbeit mit Vodafone



Zusammen mit dem Telekom-Unternehmen Vodafone plant die Regierung die Schaffung eines "Joint Innovation Centre", mit dem Ziel, junge aufstrebende Unternehmen im Bereich der neuen Technologien zu begleiten, damit sie sich auf dem internationalen Markt etablieren können.



Das Zentrum soll auf Kirchberg entstehen und Potenzial für die Ansiedlung von zwölf Unternehmen mit rund 100 Arbeitsplätzen haben. Das Projekt erstreckt sich über drei Jahre und hat einen Kostenpunkt von 13,7 Millionen Euro, den sich die Partner teilen.



Staat setzt auf Elektromobilität



Ferner war es die Meldung, dass der Staat seinen Fuhrpark (1.760 Wagen) künftig mit umweltfreundlichen Autos aufstocken wird. Jedes Jahr kauft der Staat zwischen 170 und 180 neue Wagen. Ab diesem Jahr sollen zehn Prozent der Fahrzeuge durch umweltfreundliche Wagen (Elektroautos, Hybridautos) ersetzt werden.



School-Leaks: Kein Kommentar

Bezüglich des "School-Leaks"-Urteils, das die beiden Minister Corinne Cahen und Claude Meisch zu Kommentaren in den sozialen Medien hinreißen ließ, für die sie von der Justiz öffentlich gerügt wurden, wollte der Premier sich nicht äußern. "Ich kommentiere keine Urteile der Justiz und ich kommentiere auch keine Kommentare dazu", so die knappe Antwort des Staatsministers. Ob er seine beiden Minister ebenfalls für deren Spontanität im Netz gerügt hat, bleibt wohl sein Geheimnis.