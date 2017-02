(stb) - Bei kommenden Wahlen steht es jedem Wähler frei, selbst zu entscheiden, ob er seine Stimme lieber in der Wahlkabine abgeben will oder per Briefwahl abstimmen möchte - eine deutliche Vereinfachung im Vergleich zur bisher üblichen Praxis. Das entschied der Ministerrat am Freitag. Anfragen zur Briefwahl können über "my.guichet.lu" beantragt werden.



Bisher galt: Ab einem Alter von 75 Jahren konnte man problemlos per Brief wählen. Wer jünger war, musste beim Antrag für die Briefwahlunterlagen gut begründen, warum er am Wahltag nicht persönlich im Wahlbüro erscheinen kann. Man musste eine förmliche Begründung einreichen und sollte zudem einen Nachweis beifügen.



Festlegung der Anzahl der Gemeinderäte

Des Weiteren legte der Ministerrat die Zahl der zu wählenden Gemeinderäte für die diesjährigen Kommunalwahlen fest. Da die letzte Volkszählung bereits bis ins Jahr 2011 zurückreicht, richtet sich die Zahl der Gemeinderäte an der Einwohnerzahl einer jeden Gemeinde am 31. Dezember 2016.

Ausnahmeregelungen gelten allerdings für jene fünf Gemeinden, die noch in diesem Jahr fusionieren werden.



Anpassung des Mietzuschusses

Haushalte mit einem geringen Einkommen können einen staatlichen Mietzuschuss beantragen. Nachdem am 1. Januar 2017 eine Indextranche erfallen ist, werden aber etliche Geringverdiener die Einkommensgrenze überschreiten, bei der noch ein Mitzuschuss ausbezahlt wird. Um dies zu vermeiden hat der Ministerrat eine Erhöhung der Obergrenze beschlossen.



Bei Einpersonenhaushalten gilt damit die Einkommensobergrenze von 1.874 Euro. Für einen Zweipersonenhaushalt ohne Kinder sind es 2.811 Euro und für einen Zweipersonenhaushalt mit Kindern 3.374 Euro.