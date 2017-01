(TJ) - Die Regierung hat am Freitag sozusagen reinen Tisch in Sachen Wohnungsbauförderung gemacht: Via großherzogliches Reglement hielt der Ministerrat die staatlichen Wohnungsbauprojekte für die Zukunft fest.



Nicht weniger als 533 Bauprojekte werden in dem aktualisierten Programm festgehalten. Sie beinhalten insgesamt 10.981 Wohneinheiten. Davon sind 5.868 Einheiten für den Verkauf bestimmt, 5.113 sollen vermietet werden.

61 neue Projekte

61 neue Projekte wurden in das Wohnungsbauprogramm aufgenommen. Dadurch werden 241 Wohnungen geschaffen. 180 davon werden vermietet, der Rest wird verkauft. Die 61 neuen Projekte werden die Staatskasse mit etwas mehr als 42 Millionen Euro belasten.