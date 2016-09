Interview: Vesna Andonovic - So frisch und spritzig stellt man sich ein Urgestein eigentlich nicht vor – und dennoch: Seit sechs Jahrzehnten ist Faustino Cima als Fausti ein Fixstern an Luxemburgs Musikhimmel. 76 Jahre und kein bisschen leise, verrät er, was es mit der Zeitung und seinem Kopf auf sich hat.

Eine oder zwei „Bulle Mokka“?



Am Liebsten noch viel mehr ...



Regierung oder Opposition?



Opposition – eine gute ist nämlich mindestens ebenso wichtig, wie eine gute Regierung.



Links oder rechts?



Links ...