(dv) - Brüssel oder Luxemburg? Im Moment Brüssel. Brüssel oder Straßburg? Lieber in Straßburg. Es wäre auch besser, wenn wir mehr Zeit dort verbringen würden. Progressiv oder konservativ? Progressiv. Links oder rechts? Genau in der Mitte. Sozial oder liberal? Sozial-liberal. Eine liberale Grundausrichtung, wenn es um die Zuständigkeiten des Staats geht und eine soziale Ausrichtung, weil ich glaube, dass man mit Nachtwächterstaat alleine nicht zurecht kommen kann. Idealist oder Realist? Ein Realist mit Ideen. Freiheit oder Sicherheit? Freiheit! Wer glaubt er könne die Sicherheit garantieren, indem er die Freiheit abschafft, irrt sich. Facebook oder Twitter? Facebook. Barroso oder Juncker? Juncker. Juncker oder Bettel? Jeder an seinem Platz, doch der eine ist momentan auf seinem Platz besser als der andere. Présidence oder Kommissionspräsident? Eine kohärente Präsidentschaft für die EU und den Europäischen Rat abschaffen. Clinton oder Trump? Wenn eine große Nation nur die Wahl zwischen zwei siebzigjährigen Blondies hat, dann hat sie ein Problem. Boris Johnson oder Nigel Farage? Boris Johnson ist intellektuell gesehen sprunghafter. Claude Wiseler oder Viviane Reding? Claude Wiseler ist am richtigen Platz. Föderalist oder Souveränist? Föderalist. Grexit oder Brexit? Im Idealfall keines von beiden. Aber sicherlich lieber Brexit als Grexit. Pierre Gramegna oder Yanis Varoufakis? Gibt es da einen Unterschied? Im Zweifelsfall dann lieber Gramegna. Steueroptimierung oder Steuerharmonisierung? Steuergerechtigkeit. Deutschland oder Frankreich? Wenn man zwischen beiden sitzt, soll man sich bei dieser Frage nicht festlegen. Luxemburger Wort 2013 oder Luxemburger Wort 2016? Luxemburger Wort 2020. Cercle Bech oder Dräikinneks-Grupp? Cercle Joseph Bech. Bier oder Wein? Wein. Tee oder Kaffee? Kaffee. Sommer oder Winter? Es hat alles seinen Charme. Am liebsten einen Winter mit Schnee und einen Sommer mit Sonne. Frühling oder Herbst? Herbst. Samstag oder Sonntag? Samstag. Sonntag geht einem immer ein Schrecken voraus, weil einem dann der Montag schon entgegenkommt. Denken oder reden? Im Idealfall reden nachdem man zuerst nachgedacht hat. Klassik oder Rock? Rock. Beatles oder Stones? Eher Stones. Roman oder Sachbuch? Eigentlich beides, aber einen Tick mehr Sachbuch. Auto oder Fahrrad? Auto. Ich besitze kein Fahrrad. Bus oder Auto? Wenn es effizient mit dem Bus klappt, nehme ich den Bus. Im Regelfall muss ich aber das Auto nehmen. Bauch- oder Kopfmensch? Eher Kopf. Politik oder Wirtschaft? Politik. Regierung oder Opposition? Beides ist notwendig, aber nach einer gewissen Zeit in der Opposition ist man besser wieder in der Regierung. Europa oder Luxemburg? Luxemburg mitten in Europa. Leider schwächelt Europa momentan ein wenig.