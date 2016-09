(jag) - Die Zahl der Asylbewerber in Luxemburg pendelt sich auf hohem Niveau ein. Im Laufe des Monats August hatten 197 Personen einen solchen Antrag gestellt, auf das ganze Jahr bezogen beläuft sich diese Zahl auf 1221. Die Zahl der Antragsteller ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gestiegen.

Im August kamen die Anfragen in erster Linie von Syrern, Albanern und Serben. In 23 Fällen wurde das Flüchtlingsstatut gewährt, in 109 Fällen wurde dies aus verschiedenen Gründen verweigert. 50 Personen mussten das Land im Laufe des Monats August verlassen, es handelt sich in der Hauptsache um Bürger aus dem Kosovo und aus Albanien. In 19 Fällen kam es zu Zwangsrückführungen.