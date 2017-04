(DS) - Die meisten Flüchtlinge, die zwischen dem 1. Januar und dem 15. April in Luxemburg um Asyl gebeten haben, stammen aus Syrien. Mit 155 Anträgen stellen sie die größte Gruppe. Allerdings kamen 52 Syrer im Rahmen des Relocation-Programms nach Luxemburg. Sieht man von dieser Gruppe ab, dann stellen nach wie vor die Serben mit 107 Personen die größte Gruppe der Asylbewerber. Diese Zahlen teilte Außenminister Jean Asselborn am Donnerstag mit.

Allerdings haben die Serben, wie auch die anderen Einwohner der Balkanländer, kaum Chancen, in Luxemburg als Flüchtling anerkannt zu werden. Darüber hinaus handelt es sich bei 92 Prozent der Serben um so genannte Dublin-Fälle, das heißt um Personen, die bereits in einen anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben und dort entweder abgelehnt wurden oder sich noch in der Prozedur befinden.



Bei 68,4 Prozent der Asylbewerber, die zwischen dem 1. Januar und dem 15. April bei der Immigrationsbehörde vorstellig wurden, handelt es sich um Dublin-Fälle. Im gleichen Zeitraum wurden 639 Transfers von so genannten Dublinern in Angriff genommen. 148 Personen wurden bereits in die Länder zurückgeschickt, in denen sie den ersten Asylantrag eingereicht hatten, die meisten davon nach Deutschland und in die Niederlande. In 404 Fällen hat das Ministerium bereits eine Einigung mit den betroffenen Ländern erzielt.



172 Rückführungen



Seit Jahresbeginn wurden zudem 172 abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimatländer zurückgeschickt, darunter viele Einwohner der Balkanstaaten. 120 Personen haben Luxemburg freiwillig verlassen, 52 mussten zur Heimreise gezwungen werden.



Außenminister Asselborn ging auch auf die Familienzusammenführung ein. Zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 31. März 2017 bekamen 276 Personen im Rahmen der Familienzusammenführung das Flüchtlingsstatut, meistens Syrer. Wie Asselborn weiter betonte, wird nur die Kernfamilie berücksichtigt. Ein Recht auf Nachzug haben nur minderjährige Kinder und die Ehepartner. Nur in Ausnahmefällen können auch die Eltern oder volljährige Kinder nach Luxemburg kommen.