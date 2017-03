(km) - Es sind kritische Zeiten. Im Vergleich zu den letzten Jahren ist die Welt gespaltener, orientierungsloser und gefährlicher, sagte Asselborn in seiner Rede im Parlament. Bürgerkriege und Terrorismus, Nationalismus und Populismus bedrohen die demokratischen Grundprinzipien. "60 Jahre nach den Römischen Verträgen und mehr als 70 Jahre nach der Unterzeichnung der Charta der Vereinten Nationen fallen wieder Töne, die an die tragische Geschichte Europas und das schreckliche Leid erinnern."

Populismus

Keine Populismus-Debatte ohne Donald Trump: "Der Machtwechsel in Washington muss uns allen zu denken geben." Seine Wahl zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten habe auch den Rechtspopulisten in Europa einen neuen Auftrieb verschafft. Auch wenn die Wahlresultate in Holland für leichte Erleichterung gesorgt haben, so bieten populistische Parteien den Menschen scheinbar leichte Lösungen für politisch sehr komplexe Probleme. "Es wird mit Feindbildern gearbeitet, mit Fake News, mit alternativen Fakten, als sei der Kreis nicht mehr rund, sondern viereckig", sagte Asselborn. Deswegen müsse die EU umso sozialer und demokratischer denken und handeln. Amerika bleibe aber ein wichtiger Handelspartner.



Migration

Die Anzahl an Asylanfragen sei auch 2016 mit 1,24 Millionen hoch geblieben. Asselborn wies in seiner Rede jedoch darauf hin, dass die Anzahl an illegalen Grenzübertritten "konsequent geringer wurde". Das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei habe geholfen, das Geschäftsmodell der Schlepperbanden mit Flüchtlingen einzudämmen - "trotz allen Schwachpunkten, über die wir auch im Parlament kritisch diskutiert haben", wie Asselborn ergänzte. Auch gelte es für die EU, Griechenland und Italien hier nicht allein zu lassen. "Solidarität muss das Schlüsselwort der Europäischen Union sein." Denn es gehe hier um Menschenleben.



Es wird mit Feindbildern gearbeitet, mit Fake News, mit alternativen Fakten, als sei der Kreis nicht mehr rund, sondern viereckig.

Brexit

Die Europäische Union stehe vor einer Existenzkrise und der Brexit mache die Sache nicht einfacher: "Das ist das Mindeste, was man sagen kann." Die Regierung bedauere die Resultate des Referendums. "Mit dem Brexit gibt es keine Gewinner", stellt Asselbor klar. Die EU stehe nun vor einer schwierigen Gratwanderung: Einerseits dürfe man das Vereinigte Königreich nicht bestrafen, andererseits müsse man darauf achten, dass am Ende der Verhandlungen die EU nicht schlechter dastehe als Großbritannien. In den Verhandlungen werde Luxemburg seine Interessen - besonders mit Bezug auf den Finanzplatz - verteidigen, "mit Händen und Füßen". Auf den Spruch "No deal is better than a bad deal" von Theresa May antwortete Asselborn: "Das gilt auch für Luxemburg."

Die Zukunft von Europa

2017 ist ein Schlüsseljahr für Europa: nicht nur mit Bezug auf das 60-jährige Jubiläum der Römischen Verträge, auch mit Blick auf die anstehenden Wahlen in den verschiedenen Mitgliedsstaaten. Für Europa gelte mehr denn je gemeinsames Handeln.

"Der Einfluss Europas in der Welt nimmt ab - sowohl innerhalb der Wirtschaft als auch innerhalb der Bevölkerung. Dagegen nehmen die internationalen Konflikte zu, in vielen Teilen der Welt wird aufgerüstet. Das Europa von heute, so wie wir es kennen, mit seinen fortschrittlichen Sozialsystemen und seinem hohen gesellschaftlichen Standard gerät zusehends unter Druck. Nur mit Zusammenarbeit können wir diesen Tendenzen entgegenwirken, um das bisher Erreichte auch längerfristig zu sichern", sagte Asselborn nachdenklich. Das bedeute für Luxemburg, weiterhin als "Freund des Rechtsstaates" aufzutreten.

Die Wirtschaftslage Europas

Ein kleiner Lichtblick: 2016 seien für alle Mitgliedsstaaten der EU wachsende Wirtschaftszahlen zu notieren. Dies ist das erste Mal seit zehn Jahren der Fall. Positiv urteilte der Diplomatiechef auch über das CETA-Abkommen. Es setze Maßstäbe, da es der auf einen kurzfristigen Profit ausgerichteten Globalisierung das Primat der Politik entgegensetzt. "Ich bleibe in tiefster Überzeugung bei dieser These."

Türkei und Russland

In seiner Rede verurteilte Asselborn sowohl den Putschversuch in der Türkei als auch die Reaktionen Erdogans darauf. "Damit können wir nicht einverstanden sein." Zwar brauche die EU die Türkei als NATO-Partner und Unterstützung innerhalb der Migrationspolitik. Jedoch sei die türkische Regierung vor allem in letzter Zeit zu weit gegangen. Nichts Geringeres als die Diplomatie stehe auf dem Spiel. "Ich kann nur hoffen, dass es bald zu einem Umdenken kommt", so Asselborn. Und fügt pessimistisch hinzu: "Manchmal ist die Hoffnung der Realität nicht gewachsen."

Damit können wir nicht einverstanden sein.

Auch über den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland äußerte sich der Außenminister kritisch. Bisher seien alle Vermittlungsversuche gescheitert. Seit Beginn des Konfliktes habe die luxemburgische Regierung 1,2 Millionen Euro für humanitäre Projekte in der Ukraine ausgegeben - für 2017 hat Asselborn eine weitere halbe Million zugesagt.

Einsatz für die Menschenrechte



Den vielen Konflikten - sei es im Nahen Osten, in Afrika oder in Lateinamerika - setzte Asselborn einen Funken Hoffnung entgegen. Es gelte, den Optimismus nicht ganz aus den Augen zu verlieren. "Unser Einsatz, unser gemeinsamer Einsatz ist international mehr denn je gefordert."



Luxemburg kandidiere für den UN-Menschenrechtsrat von 2022 bis 2024. Es ist die erste Kandidatur des Großherzogtums für diesen Rat, der 2006 ins Leben gerufen wurde.



Die Werte der Demokratie sind nicht selbstverständlich. Wie die Generationen vor uns, müssen wir bereit sein, "dafür zu kämpfen". Asselborn endete seine Rede mit einem Zitat von Franz Kafka: "Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht." Der Satz sei heute immer noch aktuell - dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.