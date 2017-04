(vb) – Der Luxemburger Außenminister Jean Asselborn fordert nach dem Giftgasangriff in Syrien schärfere Sanktionen der EU. Im ZDF-Morgenmagazin sagte Asselborn am Montagmorgen, Europa könne nach dieser Zäsur nicht so weitermachen wie bisher.

Während sich die EU bislang auf den Kampf gegen den IS in Syrien konzentriert habe, dürfe man währenddessen das Assad-Regime nicht aus den Augen verlieren."Was Syrien da macht, ist Staatsterror. Für Assad zählt sein eigenes Volk nicht viel", sagte Asselborn.

Als Moderatorin Dunja Hayali ihn nach der Rechtmäßigkeit des US-Angriffs auf Syrien fragte, sagte Asselborn: "Wir müssen jetzt alles dafür tun, dass die USA zu internationalem Recht zurückkommen." Der Angriff sei "hart an der Grenze des Vertretbaren".



Im Fernsehinterview sagte Asselborn: „Den Knopfdruck aus Europa, mit dem wir den Krieg beenden können, den gibt es ja nicht.“ Dennoch könne die Europäische Union viel tun. „Wir bringen uns jetzt schon diplomatisch intensiv ein. Wir unterstützen die UNO und sind der größte Zahler von humanitärer Hilfe“, fuhr Asselborn fort. „Ohne uns wären schon Zehntausende Menschen in Syrien verhungert.“