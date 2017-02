(mig) - Der polnische Botschafter in Luxemburg, Piotr Wojtczak, reagierte am Montag auf die Vorwürfe des Luxemburger Außenministers gegen die polnische Regierung. In einem Presseschreiben wirft der Botschafter Jean Asselborn vor, sich nicht im Detail mit der Situation des Landes zu befassen und stattdessen "oberflächliche Stereotypen" zu verbreiten.

Wojtczak verteidigt die Vorgehensweise der polnischen Regierung. Sie sei bemüht, den Justizapparat von "in den vergangenen Jahren angehäuften Pathologien" zu befreien und für mehr Transparenz im Justizsystem zu sorgen. Der Verfassungsgerichtshof in Polen respektiere die europäischen Normen, nicht zuletzt dank mehrerer gesetzlicher Änderungen, die jüngst vom Parlament auf den Weg gebracht worden seien.

Polen stehe im ständigen Austausch mit den EU-Staaten und der EU-Kommission über die Entwicklung der internen Situation, heißt es weiter. Asselborn, aber auch dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, Frans Timmermans, wirft der Botschafter vor, wichtige Prinzipien dieses Dialoges - das Prinzip der Objektivität, der Souveränität und der nationalen Identität - aufs Schärfste verletzt zu haben.

Wojtczak bezeichnete die Aussagen Asselborns als "erneuten Angriff, mit dem Ziel, den EU-Staat Polen und den Chef der Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, zu stigmatisieren". Kaczynski sei kein Ideologe, sondern bemüht, "das Land zugunsten seiner Bürger zu reorganisieren". Es gebe keinen Grund, an der Rechtsstaatlichkeit des Staates zu zweifeln.



Asselborn hatte am Sonntag im Gespräch mit dem „Tagesspiegel“ (Sonntag) die EU-Reife Polens angezweifelt und gesagt, Polen erfülle nicht mehr die Kopenhagener Kriterien, die das Land vor dem EU-Beitritt erfüllen musste. Dazu zählt eine demokratische und rechtsstaatliche Ordnung.