(Mar.K. / DS) Am 30. Dezember wird André Heiderscheid 90 Jahre alt. Als langjähriger Chefredakteur und als Direktor des "Luxemburger Wort" hat er die Medienlandschaft in Luxemburg über Jahre geprägt.



Heiderscheid begann seine journalistische Karriere 1959 als Wirtschaftsjournalist, zwischen 1967 und 1986 war er Chefredakteur und von 1971 bis 1994 Direktor von „Luxemburger Wort“ und Sankt-Paulus-Druckerei und schließlich administrateur délégué (1995-1998). Sein Wirken fiel in eine Zeit, die sich in der Art der politischen Auseinandersetzung und wegen der stark polarisierten Presselandschaft grundsätzlich von der heutigen unterschied.



Journalist und Priester



Doch die Erinnerung an den Journalisten, Zeitungsdirektor und Medienmanager André Heiderscheid ist und bleibt untrennbar verknüpft mit jener an den Priester André Heiderscheid. Wenn es zwei Seelen gibt, die bis heute in seiner Brust wohnen und zur Erfüllung eines bemerkenswerten Lebenswerks führten, dann sind es eben jene: der Priester und der Journalist.

Am 30. Dezember 1926 in Lorentzweiler geboren, wurde André Heiderscheid während der deutschen Besatzungszeit in die Wehrmacht eingezogen. Die Erfahrung der Zwangsrekrutierung in den Kriegsjahren 1944-45 haben sein Leben stark geprägt.