Von Christoph Bumb (Köln)

Schlagstöcke, Tränengas, Wasserwerfer: Die Polizei ist für alles gewappnet an diesem Wochenende, das die Kölner Innenstadt regelrecht in den Ausnahmezustand versetzt. Über 4.000 Beamte sind angetreten, um den reibungslosen Ablauf des 6. Bundesparteitags der "Alternative für Deutschland" (AfD) zu gewährleisten. Der Einsatz wird laut offiziellen Angaben rund elf Millionen Euro kosten.



Schon am frühen Samstagmorgen haben sich Zehntausende in Köln eingefunden, um in Form von Sternmärschen und etlichen kleineren Versammlungen ihren Widerstand gegen die Veranstaltung des AfD-Parteitags zu demonstrieren ...