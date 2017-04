(BB) - Der Staatsrat sagt "nein, so nicht". Oder in der Sprache der Räte ausgedrückt: Die Dispens des zweiten Votums ist abgelehnt. Die Abgeordneten werden also nochmals in drei Monaten zur Abstimmung schreiten müssen.

Seit 2011 war das nicht mehr passiert.



Zuerst die Gelbe Karte



In der Sache geht es um die Umsetzung auf Gemeindeebene der Statutenreform des öffentlichen Diensts. Bereits bei der legislativen Prozedur hatte die Hohe Körperschaft Bedenken angemeldet. Es gab eine "opposition formelle", sprich eine Gelbe Karte. Üblicherweise tragen die Abgeordneten dem Hinweis Rechnung.



Dabei geht es nicht darum, gefällig zu sein, sondern juristische Unzulänglichkeiten und aufwendige Prozesse vor Gericht zu vermeiden.

Beim Gesetzestext 6932 waren die Abgeordneten anderer Meinung als die Räte. Die Parlamentarier beharrten auf ihrem Standpunkt. „La commission maintient la disposition en question, laquelle vise à donner plus de sécurité au fonctionnaire concerné“, hieß es Ende März im Bericht von Yves Cruchten (LSAP). Am 23. März wurde das Gesetz im Kammerplenum - trotz formellen Einwands - mehrheitlich gutgeheißen.



Unterschiedliche Lesarten



Anlass des Meinungsunterschiedes ist eigentlich eine Bestimmung über Neuzuweisungen. Beim Staat kann ein Bediensteter – ohne seine Einwilligung – vorübergehend auf einen anderen Posten versetzt werden.



Wird der Text auf Gemeindeebene umgesetzt, so sollen die gleichen Verpflichtungen gelten, meint der Staatsrat. Die Abgeordneten wollten hingegen ein paar Schutzklauseln einbringen. Sie argumentierten, dass man die Versetzung zwischen staatlichen Abteilungen und verschiedenen Gemeinden nicht einfach so gleichstellen könnte, es handele es um andere Arbeitgeber und Kontexte.



Der Staatsrat agiert aus juristischer Perspektive. Er verweist auf ein Gleichheitsprinzip, das für alle gelten soll. Die Abgeordneten hatten eher die menschliche Komponente im Blick. Was passiert, wenn ein Gemeindearbeiter und sein Chef nicht miteinander können, und der Mitarbeiter gezwungen wird, am anderen Ende des Landes sein Brot zu verdienen?



Die Abgeordneten hofften auf Verständnis



„Wir haben die Garantien beibehalten und hofften, dass der Staatsrat dafür Verständnis haben wird“, erklärte Yves Cruchten am Freitag auf "Wort"-Nachfrage hin.



Der Staatsrat bleibt aber bei seiner Auffassung, und hat also die Rote Karte gezogen. Dennoch: Den Abgeordneten bleibt es freigestellt, sich ein weiteres Mal über die Meinung der Räte hinwegzusetzen.