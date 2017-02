(BB) - Die Regierung hat die Entscheidung übers Medizinstudium in Luxemburg schon mehrmals aufgeschoben. Zunächst war von einer "Medical School" an der Uni Luxemburg die Rede. Ein paar Studien und Kostenveranschlagungen später, wollte die Dreierkoalition weiter abwägen. Dann entwickelte sich die Diskussion in Richtung verstärkte Partnerschaften mit Universitäten aus der Großregion. Die Zeit vergeht, die Sorgen über verfügbare Studienplätze im Ausland bleiben.

Nun soll es bald vorangehen ...