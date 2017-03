(CBu) - Auf ihrem Nationalkongress in Schoos (Gemeinde Fischbach) wählte die ADR am Sonntag Jean Schoos zum dritten Mal zu ihrem Parteipräsidenten. Der Tierarzt ist seit 2013 Chef der Alternativ Demokratischen Reformpartei.

Jean Schoos betonte in seiner Rede vor den Delegierten, dass die ADR die finanziellen und politischen Schwierigkeiten, die er bei seinem Amtsantritt vorgefunden habe, überwunden habe. Laut Generalsekretär Alex Penning habe man nicht zuletzt mit der konsequenten Klärung des Falls Joe Thein bewiesen, dass die ADR eine funktionsfähige Partei mit klaren Prinzipien sei.



In den politischen Reden profilierte sich die ADR auf dem Parteitag als einzige wirkliche inhaltliche Alternative zur blau-rot-grünen Koalition, und auch zur CSV. In den kommenden Wochen will die ADR in so vielen Proporzgemeinden wie möglich eigene Listen aufstellen. In den vergangenen Monaten habe sich dabei gezeigt, dass die Partei viele junge und kompetente Mitstreiter gewinnen konnte, sagte der ADR-Abgeordnete Gast Gibéryen.



Bei den Nationalwahlen 2018 gehe es schließlich darum, einen "demokratischen Schlussstrich unter die Gambia-Regierung" zu ziehen. Dabei schließt die ADR auch eine eigene Regierungsbeteiligung nicht aus. Die kommende Wahl werde eine "ideologische Richtungswahl", so Gibéryen. Wer den Wandel möchte, komme nicht daran vorbei, die ADR als jene Partei, "die allein für den Wechsel steht", zu stärken.



