(mig) - Im Dossier "Kirchenfabriken" bahnt sich infolge der Petitionsdebatte am Montag in der Chamber eine Annäherung zwischen dem Bistum und dem Syfel an. In einer Reaktion am Dienstag zeigte sich Generalvikar Léon Wagener gesprächsbereit. Er sprach sich dafür aus, sowohl beim Bistum als auch beim Syfel auszuloten, "inwiefern wir da noch einmal aufeinander zugehen können", um das Dossier weiterzuentwickeln.

Innenminister Dan Kersch hatte am Dienstagmorgen im RTL-Interview angedeutet, sich Änderungen am Gesetzprojekt 7037 nicht zu verschließen, sollten der Syfel und das Bistum sich über Änderungsvorschläge einig werden.

Zwischen den Reformvorschlägen des Syfel und den Vorstellungen des Bistums bezüglich des künftigen Kirchenfonds gibt es eine Reihe von Überschneidungen, wie z. B. die Reduzierung der Anzahl der Kirchenfabriken von 285 auf 105. Über konkrete inhaltliche Annäherungen wollte der Generalvikar sich jedoch nicht äußern. Das werde man in Gesprächen mit dem Syfel klären, so Léon Wagener auf LW-Nachfrage.



Knackpunkt Autonomie der Kirchenfabriken



Knackpunkt ist die Abschaffung der Autonomie der Kirchenfabriken. Der Syfel hält an der eigenständigen Rechtspersönlichkeit und der autonomen Verwaltung der Kirchenfabriken fest. Im geplanten Kirchenfonds jedoch verlieren die Kirchenfabriken ihre eigenständige Rechtspersönlichkeit und somit ihre Autonomie. Doch auch in diesem Punkt signalisierte der Generalvikar Gesprächsbereitschaft. "Wenn man eine Sache im Guten weiterbringen möchte, dann sollte man jede Möglichkeit ergreifen", so Léon Wagener.



Auf die Kritik des Syfel am Kirchenfonds - Vizepräsident Marc Linden hatte die Organisationsstruktur des Fonds als "absolutistisch" bezeichnet und von einem Brontosaurus gesprochen - reagierte der Generalvikar eigenen Angaben zufolge ganz ruhig. Er habe mit Kritik gerechnet. Man sei bereit, sich mit den Kritikpunkten in einem Gespräch auseinanderzusetzen, so der Generalvikar.

Das Parlament hatte am Montag nach der Debatte beschlossen, sowohl den Syfel als auch das Bistum am gesetzgeberischen Prozess im zuständigen parlamentarischen Ausschuss zu beteiligen, sobald das Gutachten des Staatsrates vorliegt und die Arbeiten am Gesetzentwurf 7037 beginnen.