(km) - Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird die Anzahl der Examen für das Abitur auf sechs schriftliche und zwei mündliche Prüfungen reduziert. Dies teilte Bildungsminister Claude Meisch am Mittwochmorgen auf einer Pressekonferenz mit. Damit wolle man sich sowohl dem Schulsystem im europäischen Ausland als auch den Bewerbungskriterien der Hochschullandschaft anpassen.

Bisher werden die Sekundarschüler in Luxemburg je nach Sektion in sieben bis zehn Fächern schriftlich und in drei weiteren Fächern mündlich geprüft. In keinem anderen europäischen Land ist die Anzahl an Klausuren derart hoch. So sind beispielsweise in Deutschland nur vier bis fünf Prüfungen notwendig, um das Abitur zu erlangen. In den Niederlanden sind es sogar nur drei.

Schärferes Profil



Damit reduziere sich der Examensstress der Schüler, so Meisch. Leichter werde es aber nicht. Denn auch die Fächer, die für das Examen abgewählt werden, müssen weiterhin während des Schuljahres bestanden werden.



Auf welchen Wissensgebieten sie sich im "Première"-Examen prüfen lassen, müssen die Schüler am ersten Tag vom zweiten Semester angeben. Je nach Sektion gibt es Pflicht- und verschiedene Wahlfächer. Auch die Angaben auf dem Diplom werden ausführlicher: So sollen künftig auch die belegten Fächer der "Deuxième" angegeben werden. Damit soll das Profil für Hochschulbewerbungen geschärft werden.



Das Lycée Technique ist von der Reform noch nicht betroffen. Hier werden, so Meisch, die Details erst ausgehandelt. Ähnliche Änderungen seien im Technique aber für das Schuljahr 2018/2019 zu erwarten.