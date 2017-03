(ml) - Nach Marc Fischbach und Lydie Err bestimmen die Abgeordneten am Dienstagnachmittag den dritten Ombudsman. Nachdem der ehemalige "Fonds du logement"-Präsident Daniel Miltgen inzwischen seine Kandidatur zurückgezogen hat, sind inzwischen nur noch fünf Anwärter im Rennen. Miltgens Rückzug erfolgte nur wenige Tage später, nachdem der Verwaltungsgerichtshof in zweiter Instanz entschieden hatte, dass seine Absetzung als Erster Regierungsrat im Wohnungsbauministerium rechtens war.



Monti gilt als Favoritin



Die Chancen, dass eine Frau in die Fußstapfen von Ombudsman Lydie Err tritt, stehen gut. Ohne der Abstimmung vorzugreifen, zeichnet sich seit Wochen ab, dass Rechtsanwältin Claudia Monti die besten Aussichten hat, zur neuen Mediatorin zu avancieren. 2014 kandidierte sie auf der Europawahlliste der DP. Ein Jahr später war sie im Gespräch, Xavier Bettel als DP-Parteipräsident abzulösen.



Beide verbindet seit Jahren eine Freundschaft. Bevor Xavier Bettel zum Premierminister ernannt wurde, hatte er 2014 als Rechtsanwalt in Montis Kanzlei gearbeitet. Erst neulich betonte Claudia Monti, sie habe in ihrem Beruf häufig versucht in Konfliktsituationen eine Lösung herbeizuführen. Die Vertretung Minderjähriger sowie das Kinder- und Familienrecht gehören zu ihren beruflichen Schwerpunkten.



Anwärterin mit bewegter Vergangenheit



Für den Posten des Ombudsmans beworben hat sich auch die ehemalige Direktorin der nationalen zivilen Luftfahrtbehörde Christiane Weidenhaupt. Im Dezember 2014 hatte Nachhaltigkeits- und Infrastrukturminister François Bausch ein Disziplinarverfahren gegen sie mit sofortiger Amtsenthebung angestrengt. Einige Wochen später wurde das Verfahren zurückgezogen und die Akte ohne Strafauferlegung geschlossen.

Im Mai 2015 bekam Christiane Weidenhaupt abermals von Minister Bausch ein Disziplinarverfahren auferlegt und wurde erneut mehrfach eines schwerwiegenden Fehlers („faute grave“) bezichtigt. Obwohl die Untersuchung ergeben hatte, dass kein gravierender Fehler vorlag, hatte François Bausch ihr die höchstmögliche Strafe auferlegt, die es für einen kleinen Fehler („faute mineure“) gibt.



Drei weitere Kandidaten



Im Rennen für den Posten des Bürgerbeauftragten sind drei weitere Kandidaten: Catherine Thomé, Jan Kayser und Luc Aniset. In ihrer jetzigen Funktion als Generalsekretärin der Gesundheitskasse CNS ist Christiane Thomé u. a. für die Vermögensverwaltung, die rechtlichen Aspekte der Agentur "eSanté" und die internen Audits zuständig.

Jan Kayser verfügt als Generalsekretär des Centre de médiation civile et commerciale" (CMCC) bereits über Erfahrung in puncto Vermittlung. Das Gremium kümmert sich um Streitigkeiten im Bereich Zivil- und Handelssachen. Etwas überraschend kam unterdessen die Bewerbung von Luc Aniset, einem Anästhesisten aus Düdelingen.

