Von Christoph Bumb



In der andauernden europäischen „Polykrise“ (Jean-Claude Juncker) ist oft die Rede davon, dass Europa eine neue „Meistererzählung“ brauche. Eine Erzählung des europäischen Projekts, das bei den Bürgern wieder Begeisterung für das europäische Projekt erzeugen könnte, müsse her, heißt es von manchen Politikern und Intellektuellen. Europa sei an sich eine Erfolgsgeschichte, die ihren eigenen Sinn und Nutzen für die Menschen hat, kontern andere.

Zu letzterer Fraktion gehört auch die Historikerin Mechthild Herzog, die an der Universität Luxemburg zur Geschichte der europäischen Sozialpolitik forscht ...