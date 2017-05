(DS) - Zwischen den beiden letzten Indextranchen lagen 46 Monate, rechnete Jean-Claude Thümmel am Montag bei seiner Rede zum 1. Mai vor. "Es war das erste Mal überhaupt, dass eine derartig lange Zeitspanne zwischen dem Erfall von zwei Indextranchen lag", so der Vorsitzende gegenüber den Sympathisanten der Eisenbahnergewerkschaft im Casino in Bonneweg.



Überhaupt hätten die Arbeitnehmer durch die diversen "Anpassungen" und "Manipulationen" am Indexmechanismus in den vergangenen Jahren Federn lassen müssen. "Laut den Berechnungen der Arbeitnehmerkammer hat der reelle Index-Wert einen Rückstand von fünf Prozent", betonte Thümmel weiter.



Die 1.Mai-Feier des Landesverbands fand im Gewerkschaftscasino in Bonneweg statt.

Laurent Blum

Die 2,5-prozentige Anhebung vom Januar mache daher den Kaufkraftverlust nicht wett. "Dies ist der Grund, weshalb wir eine zusätzliche Index-Ausgleichstranche von 1,5 Prozent fordern", so der Präsident der Eisenbahnergewerkschaft. Ein Mindestlohnempfänger habe seit 2013 einen Kaufkraftverlust von immerhin 1.200 Euro zu beklagen, so Jean-Claude Thümmel weiter. Die Ausgleichstranche würde für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen, so die Überzeugung des Gewerkschaftschefs, der für diese Bemerkung prompt Applaus seitens der Sympathisanten erhielt.



Rückstau bei den Renten



Auch bei den Renten sieht der Landesverband Handlungsbedarf. Denn genau wie beim Index gebe es auch auch hier aufgrund von verschiedenen "Nicht-Anpassungen" einen Rückstand von 1,6 Prozent im Vergleich zur allgemeinen Lohnentwicklung. Daran habe auch die 0,9-prozentige Rentenanhebung zum 1. Januar nichts geändert: "Angesichts der eher komfortablen Situation bei der Pensionskasse gibt es sicherlich genug Spielraum, um die geschuldeten 1,6 Prozent möglichst zeitnah auszuzahlen", betonte Jean-Claude Thümmel weiter. Dies umso mehr, als keine "neue Rentenmauer" in Sicht sei.



Der Vorsitzende des Landesverbands, Jean-Claude Thümmel, fordert Nachbesserungen bei den Renten.

Laurent Blum

Auch bei der Reform der Pflegeversicherung will man sich beim Landesverband nicht mit Almosen abspeisen lassen. Thümmel begrüßt, dass die Regierung in diesem schwierigen Dossier nicht aufs Tempo drückt. Allerdings müsse am Ende der Verhandlungen eine Pflegeversicherung stehen, die "leistungsfähiger ist, als die, die wir jetzt haben".



Der Vorsitzende erklärte sich aber auch solidarisch mit den Beschäftigten des Gesundheitssektors.