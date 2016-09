Von Michèle Gantenbein

Im Zeitalter der Digitalisierung und der Globalisierung müssen sich die Schüler in einer zunehmend komplexen Welt zurechtfinden. Neben der Frage, wie viele Schulen Luxemburg wo bauen muss, drängt sich vor allem die Frage auf, was und wie die Schüler lernen sollen, damit ihr Leben gelingen kann, und worauf man in Zukunft verzichten sollte. Eine schwierige Diskussion, die hierzulande nicht geführt wird, aber irgendwann geführt werden muss.

Camille Weyrich, beigeordneter Direktor des Lycée technique pour professions de santé zufolge kommt es künftig auf die so genannten „soft skills“ an: Flexibilität, Originalität, Kreativität, Problemlöse- und Teamfähigkeit sind einige davon ...