Von Dominik Straub (Rom)

Das Papier des Umweltministeriums trägt den etwas scheinheiligen Titel „Aktionsplan zum Erhalt und zum Management des Wolfs in Italien.“ Zwar würden in der Tat die meisten der vorgesehenen Maßnahmen dem „Erhalt“ dienen. Am Schluss des Aktionsplans kommt dann aber doch der entscheidende Punkt, der in Italien seit Wochen zu reden gibt: In bestimmten Fällen soll der Wolf zum Abschuss freigegeben werden – zum ersten Mal seit 1971. Die Bejagung wäre nur bei Beständen erlaubt, die von der Größe her als „zufriedenstellend“ gelten.

Harte Proteste

Die Pläne der Regierung haben bei Tierschützern und Umweltverbänden Proteste ausgelöst. „Die Tötung von Wölfen ist sowohl aus moralischen als auch wissenschaftlichen Gründen vollkommen inakzeptabel“, betont der Sprecher des Tierschutzverbands LAV, Massimo Vitturi. Die Bejagung des Wolfs löse keine Probleme – viel effizienter seien Präventionsmaßnahmen wie der Schutz der Nutztierherden durch Elektrozäune und der Einsatz von Schäferhunden. Die Viehzüchter und Schäfer verweisen dagegen auf die massiven Schäden, die in ihren Herden durch Wölfe verursacht würden.

Die Argumente der italienischen Wolfsfreunde und -feinde sind letztlich die gleichen wie jene ihrer schweizerischen und österreichischen Kollegen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied: Während jenseits der italienischen Grenze die Wolfspopulationen kaum der Rede wert sind, hat sich in Italien der Bestand seit 1971 um mindestens das 20-Fache erhöht: Von den noch etwa 100 Tieren ist die Wolfspopulation in Italien laut Schätzungen des nationalen Forschungsinstituts ISPRA im Jahr 2015 auf mindestens 2.000 Tiere gestiegen.

Der wichtigste Grund für die Ausbreitung des faszinierenden Jägers ist die Abwanderung großer Bevölkerungsteile aus den kargen Gebirgstälern des Apennins in die Industriegebiete Norditaliens: Waren nach dem Zweiten Weltkrieg noch 18 Prozent der Landfläche Italiens mit Wäldern bedeckt, sind es heute laut nationalem Forstinventar 40 Prozent.

Paradies für Raubtiere

So ist der Apennin zum Paradies für Wölfe geworden – und nicht nur für sie: Auch die Bärenpopulation ist markant gestiegen. Der Tisch für die Landraubtiere ist reich gedeckt: Die Zahl der Hirsche hat sich in den letzten Jahrzehnten um 700 Prozent erhöht, jene der Wildschweine um 400 und jene der Rehe um 300 Prozent. Selbst wenn man die massive „Entnahme“ durch die Jäger berücksichtige, bleibe für die Wölfe und Bären jährlich eine Biomasse von mindestens 20.000 Tonnen übrig, heißt es im Aktionsprogramm der Regierung. Das sei mehr als genug – und lasse für die künftige Wolfspopulation noch reichlich Luft nach oben.