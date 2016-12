(nr) - Am Sonntagabend fand in der Luxexpo in Kirchberg das Partyhighlight der Saison statt: der traditionelle Zürcher Bal. Oder wie die „Lëtzebuerger Studenten zu Zürich“ es ausdrücken: „De Bal wou d’Studenten sech als eng Famill fir Chrëschtdag zesumme setzen an de Bam brenne loossen!“

Es war die 56. Ausgabe der berühmten Studentenparty, die 1960 ihr Debüt feierte. Und wie immer hieß es für die Besucher: „Tenue correcte obligatoire“. Eine Anforderung, der die vielen Feierwütigen gerne Folge leisteten.