(KNA) - Ein betrunkener Priester hat sich im italienischen Ferrara eine nächtliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Laut lokalen Medien war der Mann in der Nacht zum Samstag wegen seiner riskanten Fahrweise anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, die daraufhin die Polizei alarmierten.



Knapp zwei Stunden bemühten sich mehrere Streifenwagen vergeblich, den dunkelblauen VW Lupo zum Halten zu bringen. Erst eine Straßensperre aus zwei Einsatzfahrzeugen beendete die Rallye quer durch die Stadt.



Als die Sicherheitskräfte die Identität des Fahrers feststellen wollten, gab dieser den Berichten zufolge erneut Gas, verletzte einen Beamten am Bein und ramponierte einen Polizeiwagen.



Am Steuer befand sich ein 43-jähriger Geistlicher, der laut den Angaben 2,55 Promille im Blut hatte. Was den Priester so zur Eile trieb, ist unbekannt. Die Amtsstellen des Erzbistums Ferrara waren am Samstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.