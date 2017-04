(mij) - Der 1949 in Luxemburg geborene Manager und Unternehmer Jean-Claude Biver, der vor einigen Jahren die Schweizer Staatsbürgerschaft annahm, ist derzeit für den Uhrenhersteller Hublot und den Luxusgüterkonzern LVMH tätig.



Am Dienstagabend sprach Biver vor vielen interessierten Zuschauern im Amphitheater der Coque über sein Erfolgsrezept und seine Karriere in der Schweizer Uhrenbranche. Ein persönlicher Einblick in das Leben des umtriebigen Unternehmers.

Biver trat bei dem Abend hochmotiviert auf und hatte bei witzigen Seitenhieben immer wieder das Publikum auf seiner Seite. Moderator Pierre Leyers brauchte dem prominenten Gast nur Stichworte zu liefern, schon sprudelte es aus dem Manager heraus. Mit spöttischen Bemerkungen, zum Beispiel über französische Politiker oder über Luxemburg im Allgemeinen, sorgte er für viele Lacher.



Hier ein Live-Mitschnitt der Veranstaltung: