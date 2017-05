von Marc Schoentgen

Jörg Schönwetter ist nach 44 Jahren Mitgliedschaft und nach 20 Jahren als Hauptmann der traditionsreichen Bürgergarde der Stadt Weilburg an der Lahn zurückgetreten. 1997 wurde er nach 24 Jahren im Spielmannszug zum Hauptmann gewählt. Aufgrund seiner Verdienste wurde er am vergangenen Wochenende in feierlicher Form im Weilburger Schlosshof mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet. Unter den zahlreichen Gästen waren auch die Präsidentin des Luxemburger Freundeskreis Rhein-Main, Elise Fink, sowie der Präsident und Vizepräsident des „Syndicat d’Initiative“ aus Schengen, Marc Schoentgen und Raymond Mahnen.

Der scheidende Hauptmann konnte in den vergangenen 20 Jahren auch mehrere Male Mitglieder der großherzoglichen Familie in Weilburg begrüßen, unter anderem im Jahr 1997 Großherzog Jean und Großherzogin Joséphine Charlotte. Im vergangenen Jahr wurde dann erstmals in ihrer über 200 Jahre alten Geschichte die Bürgergarde der Stadt Weilburg an der Lahn auf Luxemburger Staatsgebiet – in Schengen – seiner Königlichen Hoheit, Erbgroßherzog Guillaume, gemeldet.

Nachfolger von Hauptmann Jörg Schönwetter wird Dirk Petersen.