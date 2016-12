(vb) – In den USA fiebern rund 40 000 Menschen einem freudigen Ereignis entgegen: Sie verfolgen per Webcam, wie ein Pärchen von Weißkopfseeadlern ihre zwei Eier bebrütet. Die Küken werden schon bald schlüpfen.



Ein Immobilienmakler aus Florida hat den Adlerhorst auf einem seiner Grundstücke entdeckt und mit einer Webcam ausgestattet. Diese liefert Bilder in bestechender Qualität – so kann man die beiden Eltern rund um die Uhr und in allen Details bei der Brut beobachten.

Das Weibchen wurde auf den Namen Harriet getauft, das Männchen trägt die – recht nüchterne Bezeichnung M15 (M für „Male“). Die liebevoll gestaltete Seite weist die Zuschauer in die Kunst ein, Harriet und M15 auseinander zu halten – denn sie sehen sich frappierend ähnlich. Am Donnerstag meldete die Webseite, dass ein erstes Klopfen aus dem Inneren eines Eis zu vernehmen war – es kann also nicht mehr lang dauern, bis das erste Küken die Schale aufpickt.

Der Weißkopfseeadler, das amerikanische Wappentier, war in den 1970er Jahren vom Aussterben bedroht, seither haben sich die Bestände dank Schutzmaßnahmen wieder erholt.