(NW) - Sie haben einen weiten Weg und prägende Erlebnisse hinter sich: Nun sind die Kinder aus den Krisengebieten Syriens, dem Irak und aus Afghanistan mit ihren Familien wohlbehalten im Großherzogtum angekommen - und einigen von ihnen steht bereits das erste Schuljahr in der neuen Heimat bevor.



Aus diesem Anlass – und in ihrer Funktion als Präsidentin des „Croix-Rouge luxembourgeoise“ – besuchte Großherzogin Maria Teresa am Dienstagnachmittag, 13. September, das „Centre d’accueil pour demandeurs de protection internationale“ (DPI) in Düdelingen, wo sie mit einem Blumenstrauß herzlich empfangen wurde.