Von Ronald D. Gerste



Abraham Lincoln war derjenige amerikanische Präsident, der von allen am meisten Wertschätzung erfuhr – anders konnte es in Gettysburg gar nicht sein. Bei dem kleinen Ort in Pennsylvania fand im Juli 1863 die wichtigste Schlacht des Amerikanischen Bürgerkrieges statt, im November hielt Lincoln hier seine „Gettysburg Address“, die als die vielleicht berühmteste politische Rede der englischen Sprache gilt. Und nun wechselte in Gettysburg Lincoln für 8.500 Dollar den Besitzer.

Es war eine Auktion, die wehmütig stimmen muss ...