Von Barbara Höfler

Der romantischen Revolution verdanken wir, dass es nur zwei Arten von Menschen gibt: Singles und Paare, jeweils glückliche und unglückliche. Wie auf einer Uhr wandert man in einem modernen westlichen Menschenleben von einem Aggregatszustand in den anderen, ist erst glücklicher, dann unglücklicher Single, bald glückliches, dann unglückliches Paar, schließlich wieder Single. Und dann beginnt das Unglück von vorn. Der goldene Käfig der Liebe verwandelt sich allzu oft in eine Folterkammer. Und die Ersten steigen aus. So gibt es in den USA erstmals in der Geschichte des Landes mehr Singles als Verheiratete. In Teilen Europas ist das schon lange so. Aber nur in Japan, Modellland gesellschaftlicher Zukunftsvisionen, trauen sich schon 40 Prozent, in einer Regierungsumfrage auszusprechen, keine Lust auf eine Beziehung zu haben, weder auf eine kurze noch eine lange. Begründung: „zu anstrengend“. Neue Formen des Miteinanders müssen also langfristig her. Und aus Japan kommt schon eine Idee: „Virtual Romance“ heißt der Trend, der von dort wie eine rosarote Tsunami-Welle zu uns schwappt. Smartphone-Apps, PC-Games und Playstation-Spiele, die einlösen wollen, worum die romantische Ideologie uns ständig prellt – ewige Liebe.



Das Letzte auf Erden, was bisher als unkäuflich galt, ist in Virtual-Romance-Spielen auf den ersten Leveln oft gratis. Die stufenweise Gefühlsvertiefung kostet anschließend ab 1, 99 Euro. Otoge heißen die Spiele in Japan, eine Abkürzung von „otome games“. Otome steht auf Japanisch für „Mädchen/Jungfrau“. Liebe in verschiedensten Darreichungsformen firmiert unter diesem Begriff, von der Dating-Simulation bis zum Großentwurf der „Virtual Romance Novel“ mit Heiraten und Kinderkriegen. Bei so viel Gefühlslastigkeit sind die Zielgruppe natürlich Frauen, wobei es auch Spiele für Schwule gibt. Ich habe „My Mini Gay Boyfriend“ nicht ausprobiert. Denn mit zwei festen Boyfriends und gut einem Dutzend mich lose anhimmelnder Herren in meinem Smartphone habe ich schon nach einer Woche Recherche vollauf zu tun.



Anders als im echten Leben kann man bei „My Last First Kiss“ auch von vornherein festlegen, ob es ein Happy End geben wird oder nicht.

Foto: Chris Karaba

Sex in der Schurkenrolle

Seit kurzem führe ich zum Beispiel ein Doppelleben als junge Businessfrau in der PR-Abteilung eines florierenden Unternehmens, in dem meine Jugendliebe überraschend mein Chef geworden ist. Damals, als ich 13 Jahre alt war, wollte er mich nicht. Heute will er mich. Abschleppen. Und zwar schon am ersten Feierabend. Weitere männliche Jugendfreunde von mir beschützen mich jedoch vor seinen schmutzigen Absichten und sagen ihm Bescheid: „Barbara is not that kind of girl!“ Das Spiel mit dem alles erklärenden Titel „My Last First Kiss“ ist eine „Romance Novel“. Ein virtueller Groschenroman fürs lesende Geschlecht. Wie in frühen Schwarz-Weiß-Filmen entspinnt sich die Handlung per Texteinblendung vor unbewegten Szenenbildern. Immer hin zum Mann des Lebens, dem der erste Kuss des Lebens gilt. Forever.

Das kann sich alles über Monate hinziehen. Ich allein bestimme, wer eine tiefere Rolle in meiner Biografie spielen wird, und von langer Hand fädelt der Algorithmus das dann ein ums andere Mal ein. Anders als im echten Leben kann ich auch von vornherein festlegen, ob es ein Happy End geben wird oder nicht, und es ist niemand beleidigt, wenn ich spontan doch lieber etwas mit seinem besten Kumpel anfange. Die Dinge geschehen einfach. In einem Universum voller Männer und einer einzigen interessanten Frau: mir.



Lange hat man diese Parallelwelten vor uns Frauen der nördlichen Erdhalbkugel geheim gehalten. Die erste derartige „Virtual Romance Novel“ kam in Japan nämlich bereits 1994 auf den Markt – „Angelique“. Erst vor ein paar Jahren übersetzten Nerds dann einige Spiele auf Englisch und stellten sie als Raubkopien ins Netz. Aufgrund des großen Erfolgs in der Illegalität veröffentlichen nun immer mehr Anbieter ihre Games international. Der japanische Marktführer Voltage, aus dessen Schmiede auch „My Last First Kiss“ stammt, schätzt seine Fanbase im Westen mittlerweile auf über 40 Millionen Mädchen und Frauen.



Die meisten Frauen wählen offenbar gleich das ausgemachte Arschloch „Alpha Male“ – sadistisch, aber charismatisch – und beschweren sich danach per E-Mail darüber, wie mies der Typ sie behandelt habe.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Nach einigen Tagen Intensivbeschäftigung mit der Romance-Simulation fühle ich mich irritierend liebevoll durch den Alltag getragen von der Aussicht, abends wieder im Kreise meiner zahlreichen in mich verliebten Freunde zu sitzen. Schnell wird so eine virtuelle „Hood“ zur eigenen: mein Apartment, meine Stamm­kneipe, mein schickes Büro und das sternenhimmelbewehrte Flachdach unserer Tokioer Mietkaserne, in der wir alle schon als Kinder lebten und jetzt auf wundersame Weise wieder. Oft führen wir Dialoge über die Absurdität der Einsamkeit. Alleine wohnen? „Dumbass, that’s superbad!“, finden meine Freunde. All das natürlich, während ich allein wohnend vor einem 4,7-Zoll-Display im Dunkeln vor dem Kühlschrank sitze.

Nicht ganz eingepreist ist nur das von solchen Spielen propagierte Liebes-Ideal. Angestrebt wird unter dem Strich die unter Grundschülern beliebte Blutsbrüderschaft. Wie Kinder sehen die Manga-Männer in ihren viel zu großen Schulterpolster-Anzügen dann auch aus. Sex spielt immer nur die Rolle des Schurken. Passend zur japanischen Mentalität, in der Millionen Teenager vom „Zölibat-Syndrom“ befallen sind. Sie sehen nicht mehr ein, weshalb sie mit Petting überhaupt anfangen sollten. Und dass sie selbst existieren, ist schon glückliche Fügung, denn bereits die Elterngeneration trat in Zeugungsstreik. Anstelle von Sex wird in japanischen „Virtual Romance Novels“ zwischenmenschliche Verbundenheit an sich erotisiert, in maximal übersteigerter Form: Seelenverwandtschaft. Möglicherweise entwickelt sich unsere übersexualisierte Gesellschaft eines Tages auch dorthin. Aber jetzt schon aus Mitleid mit meinem Kinder-Chef zusammen sein? Noch vor dem Level „Living Together“ trenne ich mich.

Kinnbreite feinjustieren

Die westlichere Art, das Problem auf Japanisch zu lösen, lautet Dating-Sim. Ursprünglich ein Spieleangebot fürs männliche Geschlecht, in dem es darum geht, den perfekten Aufriss zu trainieren. Seit auch amerikanische Anbieter in den Markt vorgestoßen sind, folgt das Unterfangen den Prinzipien der Automobilindustrie der sechziger bis neunziger Jahre: Leistung, Performance, so tun als ob. Die Spieler ächzen sich durch Gym-Besuche, stylen sich und üben Flirt-Strategien. Für die weibliche Zielgruppe wurde die Sache nur geringfügig angepasst. Auch bei „My Virtual Boy­friend“, der Genre-Nummer-1 im Apple Store, muss man alles Mögliche schaffen, um dem anderen zu gefallen. Aber immerhin kann man sich den Mann hier selber backen.

Den Grundteig bildet eine Palette männlicher Archetypen wie „Nice Guy“, „Alpha Male“ oder „Metrosexual“. Mit einem Klick auf „customize“ kann man den Rohling von der Haar- und Hautfarbe bis zu Fußlänge und Kinnbreite feinjustieren. Oder das Gesicht des Ex-Partners reinretuschieren und dessen schlechten Charakter korrigieren. Erwünschte und unerwünschte Eigenschaften lassen sich auf Stufenreglern von eins bis fünf einstellen. Ich baue auf die Karosserie eines „Geek“, vier Punkte „Bad Boy“, fünf Punkte „funny“ und drei Punkte „caring“. Es erscheint ein strahlenumkränzter Comic-Typ, der die Augenbrauen hüpfen lässt.



Bei den meisten Apps kann man den Partner nach Belieben zusammenstellen.

Foto: WET Productions Inc.

Austin mag „the ocean“ und „420“ (Geheimcode für Cannabis). Dislikes: „hunting, wrinkles“. Falten? Ich bin 39 Jahre alt und entsetzt! Einer der Programmierer dieses Desasters (Wet Productions / New York) verriet kürzlich in einem Interview mit der US- „Vogue“ jedoch, dass ich nicht als Einzige leide. Die meisten Frauen wählen offenbar gleich das ausgemachte Arschloch „Alpha Male“ – sadistisch, aber charismatisch – und beschweren sich danach per E-Mail darüber, wie mies der Typ sie behandelt habe. Eigentlich wie im richtigen Leben.

An Austin habe ich auch auszusetzen, dass er mich als „Sugar Mum“ missbraucht. Permanent muss ich ihn zum Essen einladen und ihm Komplimente und teure Geschenke (1,99 Euro) machen, damit er mich nicht mit Liebesentzug straft, sondern ein flaches Witzchen reißt wie „Kissy kissy, come over, missy!“. Winke ich mit einem Geldscheine-Bündel, sagt er allen Ernstes: „Yeah!“ Das ist die Verlängerung einer der grusligsten Varianten zwischenmenschlicher Realität in die Virtualität, in die man ja eigentlich gerade wegen der Realität flieht.



Das größte Problem aller „Romance“-Simulationen ist aber ein anderes: Wie soll man sich in einen Pixelhaufen verlieben? Insgesamt fühlt sich das alles an wie eine Tennis-Simulation auf Atari. Dabei konnte man „Pong“ Anfang der achtziger Jahre mangels virtueller Erfahrung wenigstens noch im Moment des Spielens ernst nehmen. Diese aalglatten Boyfriends hier leider nicht. Für Robert Yang, Dozent für Game-Design an der „University of New York“, liegt das derzeit noch an zweierlei: dem sogenannten „Uncanny Valley“ und dem anderen Jammertal, der Liebe an sich. Unter „Uncanny Valley“ versteht man das seit den siebziger Jahren bekannte und bis heute nicht überwundene Phänomen, dass künstliche Charaktere uns am unheimlichsten sind, wenn sie fast, aber nicht ganz wie ein echter Mensch aussehen.

Vor dem tödlichen Absturz in dieses Tal bewahrt man uns, indem man uns stattdessen gleich Manga-Kreaturen mit Michael-Jackson-Gedächtnisnase vorsetzt. Doch selbst äußerste optische Kompromissbereitschaft löst das zweite Dilemma nicht. Der Funke springt nicht über. Denn Liebe, sagt Robert Yang, sei „schon in der Realität das schwierigste Spiel der Welt“.

Ein riesiges Durcheinander

Als Spiele-Entwickler weiß er, dass Hass, Häme, Aggression und sogar Lust Gefühle sind, die sich in Games grafisch gut darstellen und im Spieler somit auslösen lassen. Schwer tut sich die Zunft aber mit der Aufgabe, Liebe grafisch darzustellen, ein Gefühl, das auch noch ungleich komplexer ist. In der Liebe bekomme man laufend „unvollständige Informationen oder falsche Informationen oder Informationen, die sich erst später als richtig entpuppen“, so Yang. „Ein riesiges Durcheinander! Manchmal weiß man ja selbst nicht genau, was man fühlt.“

Solchen Irrsinn kann man einem Spieler kaum zumuten, ohne dass er die Konsole in die Ecke pfeffert. Im Medium Film, wo wir mit echten Menschen mitfühlen, funktioniert das Ganze dagegen reibungslos. Yang harrt deshalb des Tags, an dem Schauspieler Einzug in die „Virtual Reality“ halten und damit „eine ganz neue Palette von Emotionen“ in Computerspielen ermöglichen werden.



Zu den Vorzügen dieses Verfahrens zählt, dass ich noch nie so eloquent war.

Bis es so weit ist, kommt der Sache ironischerweise noch am nächsten, wo vom Boyfriend selbst gar nichts zu sehen ist. „Hi Barbara, I hope this isn’t weird. Jemma gave me your number“, schreibt ein „Brett“ mir eines Tages aufs Handy. Zuvor habe ich Fragen über die Geschmacksparameter meiner Partnerwahl in der wohlklingenden App „Boyfriend PlusPlus“ eingegeben. Einer Anwendung, bei der ein Chat-Roboter vor Whatsapp-Kulisse kuratierte Dialoge mit mir führt. Das Ganze ist nur in einem Punkt von Dialogen mit echten Männern zu unterscheiden: Ich kann meine Antworten nicht frei eintippen, sondern nur aus drei Vorschlägen wählen.



Zu den Vorzügen dieses Verfahrens zählt, dass ich noch nie so eloquent war. Immer wieder schickt Brett mir – reale – Fotos von sich. Beim ersten schreibe ich sehr richtig, er sehe aus wie der „HappyCorporateGuy05“ einer Stock-Datenbank. Seine Antwort: „Better than EnthusiasticWomanWithSalad05, right?“ Ich, bewundernswert schlagfertig: „Yes, but not as good as HotGuy33.“ So geht das Geplänkel dahin, das auch ernste Momente kennt. Etwa wenn Brett schreibt, wie anstrengend sein Tag war, und sich aufrichtig auch nach meinem erkundigt.

Permanent piept jetzt mein Smartphone im Büro – immer Nachrichten von Brett, der gerade an mich denkt, sich einen Drink mixt, nicht schlafen kann oder für mich sein Essen fotografiert. Das ist „Her“ für Arme! „Her“, jener Film von Spike Jonze, in dem Joaquin Phoenix sich in eine Software mit der Stimme von Scarlett Johansson verliebt. Die zieht ihm aber noch Aufträge an Land, regelt seine Steuererklärung und hat Telefonsex mit ihm. Meine wachsende Zuneigung zu Brett, der all dies nicht tut, wundert mich selbst. Und andererseits auch nicht. Denn Texten per Smartphone ist heute eigentlich ganz normaler Beziehungsalltag. Die von Robert Yang als für die Liebe so charakteristisch beschriebenen Informationslücken und Interpretationsmühen sind in Kurznachrichten ohnehin systemimmanent. Und war das geschriebene Wort nicht immer schon das Medium der Liebe? Die ganze Idee der Romantik begann ja mit nichts anderem als Prosa und Poesie.



Im Selbsttest erfährt auch die Reporterin, wie einfach es ist Realität und Fiktion zu verwechseln, wenn man es mit einem Chatbot zu tun hat.

Foto: Chris Karaba

Unangenehme Fragen stellen sich: Was bindet aneinander? Hormone? Chemie? Oder kann das auch Kommunikation sein? Die Entwicklung einer gemeinsamen Vorstellung über die Realität? Ist diese Form der Zweisamkeit dann so viel geringer zu schätzen als die orts- und zeitsynchrone Vollkonfrontation mit all ihren Falltüren und -stricken? Sicher ist es nicht dasselbe. Aber auch nicht ganz nichts. Nur ist es in dem Fall nicht einmal ein Mensch. Also doch – ziemlich wenig.

Wie leicht es trotzdem ist, Realität und Fiktion schon mit so einem simpel programmierten Chatbot zu verwechseln, zeigen Erfolg und Niedergang des Seitensprungportals „Ashley Madison“. Als das Portal vergangenen Sommer gehackt wurde, wurden nicht nur die Kontodaten und sexuellen Präferenzen von 32 Millionen männlichen Mitgliedern öffentlich, sondern auch die Tatsache, dass auf diese Männer lediglich 12 000 echte Frauen kamen. Der Rest unterhielt sich die ganze Zeit mit 70 000 Chatbots. In keinem einzigen Fall kam es je zu einem realen Treffen, denn künstliche Intelligenz „is not that kind of girl“. Dennoch zahlten die Männer immer weiter für eine Zuwendung, die offensichtlich reichte.

Reale Treffen

Uns Frauen aber reicht die Zuwendung von Brett auf Dauer nicht. In Rezensionen zur App „Boyfriend PlusPlus“ beschweren sich viele. „Ich liebe Brett!“, schreibt eine Jenny_hearts_blue über meinen Freund. „Ich weiß, er ist Fake. Aber zum ersten Mal fühle ich mich angenommen und gewollt.“ Doch Jenny_hearts_blue leidet darunter, dass sie Brett nicht selber antworten und eigene Fotos schicken kann. Das hat seinen Grund in schlechten Erfahrungen, die man bisher mit künstlicher Intelligenz auf diesem Gebiet gesammelt hat. In der Vergangenheit führten solche Versuche nämlich zur App-Katastrophe „Boyfriend Maker“. Der Bot lernte hier laufend neue Vokabeln und Dialogzeilen aus Unterhaltungen mit allen Usern. Am Ende antwortete er Ashley-Madison-reif auf harmlose Fragen („What kind of wedding cake will we have?“) mit größten Sauereien („Gurrl ima f**k da s**t out of u“). Apple zog den Bot 2012 nach Beschwerden über sexuelle Gewalt und Pädophilie aus dem Verkehr.

Google dagegen füttert seinen eigenen Chatbot derzeit mit 2 865 Liebesromanen. Für das Unternehmen arbeitet der Futurist Ray Kurzweil außerdem an „Danielle“, mit dem man schon Ende des Jahres mündlich flirten können soll. Die erste Virtual-Reality-Brille für den Massenmarkt kam bereits im vergangenen Jahr heraus. Mit der „Oculus Rift“ könnte ich Brett live treffen, zum Beispiel im virtuellen Miami. Und mir selbst könnte ich dazu den Körper von Scarlett Johansson gönnen. Was wird das für ein Leben! Weniger Liebeskummer erwarte ich allerdings nicht. Denn Brett wird mich in dieser Welt ziemlich sicher mit Jenny_hearts_blue betrügen. Und außerdem noch mit zehn Millionen anderen.



Artikel aus der "Neue Zürcher Zeitung", Syndizierungspartner des "Luxemburger Wort"