(dpa) - Der Schauspieler Samuel Koch (28) hat die Seriendarstellerin Sarah Elena Timpe (31) geheiratet. Die beiden gaben sich am Samstag in Kochs Heimatort Efringen-Kirchen im südlichen Baden-Württemberg das Ja-Wort. In dem Ort an der deutsch-schweizerischen Grenze ist Koch aufgewachsen. Die Hochzeit in der örtlichen Kirche fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Standesamtlich geheiratet hatte das Paar am Tag zuvor. „Ich bin so happy“, hatte Timpe im Vorfeld über Facebook mitgeteilt.

Koch hatte sich im Dezember 2010 bei einem Unfall während der ZDF-Show „Wetten, dass..?“ schwer verletzt und ist seither querschnittsgelähmt. Er arbeitet heute als Schauspieler und Buchautor. Seit zwei Jahren ist er Ensemblemitglied am Staatstheater Darmstadt. Zudem ist er mit Konzertlesungen und Theateraufführungen auf Tour. Timpe lernte er nach eigenen Angaben 2014 bei Dreharbeiten zur ARD-Serie „Sturm der Liebe“ kennen, beide hatten Rollen in der täglichen Nachmittagsserie. Vor einem Jahr hatten sie sich verlobt.