(ub) - Es ist einer jener Frühlingstage in Luxemburg, an denen das Wetter sich zwischen Sonne und Regen nicht richtig entscheiden kann. Trotz der trüben Aussicht finden sich knapp 20 vom Zeichnen begeisterte Leute in der Hauptstadt an der Ecke beim Boulevard Royal ein.



Viele begrüßen sich herzlich, kennen sich von vorherigen Monatstreffen, so etwa Pit, Nancy, Malou, Joé, Jean-Paul, Arnaud, Béliza und Leen ...