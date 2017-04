(dpa) - Beleidigende Tweets seiner Ehefrau haben den tschechischen Botschafter in der Schweiz den Posten gekostet. Präsident Milos Zeman habe den 57-jährigen Karel Boruvka vorzeitig abberufen, teilte das Außenministerium in Prag am Donnerstag mit.



Boruvka muß seinen Posten in der Schweiz räumen.



Dessen Gattin hatte auf Twitter etwa an die Adresse von Außenminister Lubomir Zaoralek geschrieben: „Ich hasse dich! Du Fatzke, du Armseliger, du Null!“ Kritik daran hatte sie als Schikane, Mobbing und sexuelle Diskriminierung zurückgewiesen.



Das Twitter-Konto wurde inzwischen entfernt. Von offizieller Seite hieß es, dass auch die Ehefrauen der Botschafter ihr Land positiv repräsentieren sollen.



Der in den Tweets visierte tschechische Außenminister Zaoralek (3.v.r.) war 2015 zur Einweihung der tschechischen Botschaft in Luxemburg.

Foto: Charlot Kuhn