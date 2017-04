(dpa) - Happy Birthday, Ihre Majestät: Die Queen hat ihren 91. Geburtstag am Freitag im Schloss Windsor verbracht. Das teilte der Buckingham-Palast in London auf Anfrage mit. Im Zentrum Londons waren weithin Salutschüsse zu Ehren der britischen Königin Elizabeth II. zu hören. Die traditionelle Geburtstagsparade „Trooping The Colour“ ist aber erst im Juni. Weil das Wetter eher schlecht ist auf der Insel, feiern britische Monarchen dann bei mehr Sonnengarantie.

Die Queen mag den Buckingham-Palast mitten in der Hauptstadt nicht besonders. Schloss Windsor liegt westlich von London. Dort hält sie sich traditionell rund um Ostern vier Wochen lang auf. Sie ist seit 65 Jahren Königin - länger als jeder britische Monarch zuvor.