(cb) - Selbstversunken inmitten der Welt, innehalten im permanenten Bewegungsfluss. Eine junge Frau begibt sich sachte in eine in sich gekehrte Ausgangspose. Dann beginnt sie ihren Torso und ihre Arme so auszurichten, als ob sie sich von innen heraus wie zur Begrüßung der Welt entgegenstrecken wolle. Es ist vor allem die Freude an der Bewegungsschöpfung, die hier zum Ausdruck kommt, eine Freude von innen.

Der Ort dieses Aufwärm-Tanzes ist das Eingangsfoyer des TROIS C-L, des „Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois“ in Bonneweg, das durch seinen Industrie-Charme die Grazilität der Tänzerin hervorhebt. Es ist die in Luxemburg lebende Choreografin Léa Tirabasso, die gerade an ihrem neuen Stück „Toys“ arbeitet.

Wer Léa Tirabasso begegnet, erlebt eine Person, die zwar sanft auftritt, dabei jedoch sehr souverän über ihre Arbeit spricht. Aufgewachsen in Frankreich, tanzt sie schon seit ihrer frühesten Kindheit. Die 31-Jährige lebte bereits in Lyon, New York und London, wo sie ein Jahr an Englands führender „Contemporary Dance School“ studierte.

Eine Welt erschaffen



Zudem gehörte sie für zwei Jahre zum Tanz-Ensemble des Staatstheaters in Kassel, das vom renommierten Choreografen Johannes Wieland geleitet wird. Obwohl sie als Tänzerin das Choreografieren bis dahin nicht in Betracht gezogen hatte, sprang der Funke unter Wieland über: „Ich hatte Lust, eine Welt zu erschaffen, die ich gerne selbst sehen möchte.“ Seitdem sie selber in dem Bereich aktiv ist, hat sie auch ein anderes Verständnis für das Choreografieren. „Ich weiß jetzt wieviel kreative und auch organisatorische Mühe hinter dieser Arbeit steckt“, berichtet Tirabasso.

Zurzeit pendelt sie zwischen London und Luxemburg. „Die beiden Städte bereichern meine Arbeit auf unterschiedliche Weise.“ In London kann sie sich der Sogwirkung der kunterbunten Alltagshektik nicht entziehen, während sie in Luxemburg die Momente des Insichgehens und der Ruhe schätzt.

2016 erhielt Léa Tirabasso den „Prix Arts et Lettres“ des „Institut Grand-Ducal“ als Anerkennung für ihre Arbeit als Tänzerin und Choreografin.

Foto: Bohumil Kostohzyz

Mit unstillbarer Neugierde ergründet Léa Tirabasso in ihren Stücken die komplexen Wechselwirkungen von Bewegung und Emotion. „Aus Sicht einer Tänzerin finde ich, dass Emotionen Bewegung mit sich bringen. Aber als Choreografin muss ich eine formelle Struktur erschaffen, bei der Bewegung zu Emotionen führt.“ Der Mensch und seine Identität als fühlendes Wesen im Anbetracht der Absurdität des Lebens bestimmen Tirabassos Werk seit ihren ersten Stücken „Simones“ und „XX“ wie ein pulsierender Herzschlag.

Ein persönlicher Schöpfungskult

Zurzeit arbeitet sie intensiv an ihrem neusten Werk „Toys“, das am 3. Februar im TROIS C-L uraufgeführt wird. „Alles, was mir im Alltag begegnet, kann ein Stück werden“, erklärt sie. Das kann etwas aus der Popkultur sein, ein Buch etwa, ein Film oder ein Musikstück, das in ihr Assoziationen freisetzt. Die Choreografin recherchiert ausgiebig, um ihrer Initialzündung zu folgen. Eine Produktion muss mit den Künstlertugenden Disziplin und Fleiß erarbeitet werden, denn im Falle von „Toys“ dauerte es von der Grundidee bis zum finalen Werk fast zwei Jahre.

In ihrer stetigen Suche nach neuen Kombinationen und Bewegungsmustern fordert Léa Tirabasso von ihrem Ensemble vollen körperlichen und mentalen Einsatz. Sie betrachtet die Tänzer von „Toys“ als Vertraute, die an einem persönlichen Schöpfungsakt teilnehmen. Tirabasso webt in ihre choreografische Arbeit an mehr oder weniger festen Stellen immer wieder Momente der Improvisation mit ein. Wie keine andere künstlerische Disziplin ermöglicht der Tanz die immerwährende Suche nach neuen schöpferischen Ausdrucksmöglichkeiten des eigenen Selbst. Von dieser Suche weiß Léa Tirabasso sicherlich auch in Zukunft auf der Bühne viel zu erzählen.



Der komplette Artikel ist im Télécran Nr. 3/2017 erschienen.