Von Rainer Holbe

Er spielte im Blockbuster „Auf der Flucht“, war der hinterlistige Politiker Clay Shaw in „JFK“ und in „Zwischen Himmel und Erde“ ein mit sich hadernder Vietnamveteran. Er ist Staatsanwalt, Polizist und Mörder, seine Vielseitigkeit kennt keine Grenzen. Zwei seiner größten Erfolge hat er in der Rolle des schlitzohrigen Partners von Will Smith in den drei Alienfilmen „Men in Black“.



In „Der Herr des Hauses“ beschützt er als bärbeißiger Ranger eine Gruppe von Cheerleadern, die in Schwierigkeiten geraten sind. Clint Eastwood engagiert Jones für das Projekt „Space Cowboys“, in dem rüstige Astronautenrentner auf ihre letzte Reise in den Weltraum aufbrechen. In „Robert Altman’s Last Radio Show“ ist Jones ebenso dabei wie in den von Kritik und Publikum gelobten Western-Thriller „No Country for Old Men“, der mit einem Oscar ausgezeichnet wird.

Indianische Großmutter

Der als Sohn des Ölarbeiters Clyde Jones und der Polizistin Lucille Marie im texanischen San Saba geborene Tommy Lee Jones ist seiner Heimat stets treu geblieben. Als Enkel einer indianischen Cherokee-Großmutter fasziniert ihn der Überlebenskampf der Sippe. Schon als Kind packt ihn der Ehrgeiz, er absolviert die Eliteschule erfolgreich, studiert in Harvard Anglistik und wird mit „cum laude“ belohnt. An der Unversität spielt er erfolgreich American Football und mit seinem damaligen Zimmergenossen, dem ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore, ist er noch immer befreundet.

„Ich bin in Texas geboren und aufgewachsen, als Kind von Leuten, die auch schon in Texas geboren und aufgewachsen sind“, erzählt er. „Wir haben immer vom Land gelebt. Das Land ist mir nah. Wir sind im Rinder- und Pferdegeschäft, wir haben Ranches und eine Farm, wo ich Heu mache, das ich für meine Rinder brauche.“ In dieser Landschaft spielt der Film „The Homesman“, eine berührende Geschichte über zerbrochene Menschen und die Reise eines ungleichen Paares, gespielt von Hilary Swank und Tommy Lee Jones.



Auch mit seinen 70 Lebensjahren will er nichts von einem Ruhestand wissen. Neben der Arbeit auf den Farmen können ihn New-York-Besucher bisweilen als Darsteller auf einer Broadway-Bühne erleben. In Cannes erhielt er für sein Regiedebüt „The Three Burials of Melquiades Estrada“ mehrere Auszeichnungen.

Der Schauspieler ist in dritter Ehe mit der Kameraassistentin Dawn Jones verheiratet und hat aus einer früheren Ehe zwei inzwischen erwachsene Kinder. Den runden Geburtstag wird er wohl in San Antonio feiern. „Der Ort, wo wir zu Hause sind, er bedeutet uns viel. Das Essen, die Sprache, die Kultur, die Musik von Texas sind lebenswichtig für meine Familie und mich“, sagt er.