(nr) - Die französische Modeschöpferin Sonia Rykiel ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden im Alter von 86 Jahren an den Folgen ihrer Parkinson-Erkrankung gestorben. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Tochter der Designerin, die seit 1995 als Geschäftsführerin und Kreativchefin des Modehauses fungiert.



Bekannt wurde die "Königin des Strick" mit dem markanten feuerroten Haar durch elegante Strickkleider und ihr charakteristisches Ringelstreifen-Design. Ihre Modemarke gründete Sonia Rykiel 1968, nachdem sie während ihrer Schwangerschaft festgestellt hatte, dass sie nirgendwo Kleider fand, die ihr weich und elastisch genug waren. Ihre ersten Kreationen waren dementsprechend Umstandsmode.

Im Laufe der Jahre stellte Rykiel geltende Moderichtlinien auf den Kopf. So gehörte sie zu den ersten Designern, die die Nähte sichtbar nach außen kehrten. Sie selbst bezeichnete ihre Philosophie als "La Démode", eine Wortzusammensetzung aus "Dekonstruktion" und "Mode".



Bereits 1997 wurde bei ihr eine leichte Form von Parkinson diagnostiziert. Diese hielt sie jedoch zunächst geheim. Erst 2012 ging sie mit ihrer Biografie "N'oubliez pas que je joue" damit an die Öffentlichkeit.

.