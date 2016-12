(dpa) - George Michaels Leben war stets von Hochs und Tiefs geprägt. Selbst ‎ganz zu Anfang ‎seiner Karriere, als er in den 80er Jahren mit dem Popduo Wham! ‎ebenso glatt und sauber wie seine Musik ‎wirkte, rumorte es in ihm.



Denn während er ‎seine Rolle als Frauenschwarm nach außen perfekt ‎spielte, haderte er damit, seine ‎Homosexualität verstecken zu müssen. Musikalische Erfolge auf der ‎einen Seite, ‎private Skandale und Gesundheitsprobleme auf der anderen – seine Fans waren ‎häufig in ‎großer Sorge um ihn.‎

George Michael in Manchester im November 2006.

REUTERS

Jetzt starb der Popsänger, dessen Hit „Last Christmas“ in diesen Tagen ‎überall zu hören ist, im britischen Ort Goring-on-Thames – genau am ersten ‎Weihnachtstag. Er sei friedlich im Alter von 53 Jahren eingeschlafen, betonte sein ‎Sprecher am Sonntag. Die Todesursache war auch am Montag noch ‎unklar, sein Manager Michael Lippman sprach von Herzversagen. Eine Obduktion soll ‎Klarheit schaffen. Die Polizei fand keine Hinweise auf Fremdverschulden.‎

Braun gebrannt, weiße Zähne



Michael, stets braun gebrannt und blendend weiße Zähne, war ein Tausendsassa: Sänger, Produzent, Komponist - und eine Stilikone der 80er Jahre. Mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley gründete er die Band Wham! - und fuhr mit Hits wie „Wake Me Up Before You Go-Go“ einen Mega-Erfolg nach dem anderen ein.



1985 durften sie sogar als erste westliche Popgruppe in China spielen. Michael prägte eine ganze Generation. Auch als Solokünstler feierte der Musiker, der eigentlich Georgios Kyriakos Panagiotou hieß, große Erfolge. Er wurde vielfach ausgezeichnet, für sein Soloalbum „Faith“ bekam er einen Grammy.

Doch trotz Millionen verkaufter Platten geriet Michaels Leben immer wieder ins Straucheln. Eine Lungenentzündung brachte den Superstar bereits 2011 in ‎Wien dem Tode nahe. Wochen lag er auf der Intensivstation, Tage im Koma.



Er kämpfte sich zurück ins Leben, verarbeitete seine Erfahrungen im Song „White Light“ und trat bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London ‎‎2012 auf.‎

Sozialarbeit und Gefängnis



Doch dann ‎wieder ein Schock: Der Sänger fiel aus einem fahrenden Auto auf die ‎Autobahn. Augenzeugen berichteten, Michael habe während der Fahrt die Tür ‎geöffnet. Was genau passiert ‎war, wurde aber nie richtig geklärt. Viele fragten sich: Was ist bloß mit ihm los?‎

Auch auf den Bildschirmen am New Yorker Times Square war die Meldung vom Tod George Michaels ein Dauerthema.

REUTERS

Michael war mehrfach mit Drogen im Blut hinter dem Steuer unterwegs, musste ‎deshalb seinen ‎Führerschein abgeben, Sozialstunden ableisten und 2010 sogar acht ‎Wochen ins Gefängnis. Er nannte die Strafe gerecht. Er habe seine „Karma-‎Rechnung“ bezahlt und wolle von vorn anfangen. Vorübergehend schienen sich ‎die Wogen wieder zu glätten. ‎

In die Schlagzeilen geriet er vor allem durch seine Begegnung mit der Polizei in den ‎USA im Jahr 1998. Er hatte sich einem Polizisten in Zivil in Beverly Hills auf einer öffentlichen ‎Toilette, die als Schwulentreff bekannt war, „unsittlich“ gezeigt. Das brachte ihm eine ‎Geldstrafe und 80 Sozialstunden ein. ‎

Viele persönliche Schicksalsschläge



Michael lebte schon immer in Extremen - doch den Sympathien für ihn tat das ‎keinen Abbruch. ‎Rund um sein Haus im Norden Londons hatte sich zeitweise eine bunte Gemeinde von ‎berühmten Freunden angesiedelt, darunter Model Kate ‎Moss.



Der Sänger hat fast sein ganzes Leben in London verbracht. Als Sohn eines ‎griechischen-zypriotischen Einwanderers und einer ‎Engländerin wurde er in der ‎britischen Hauptstadt auch geboren.‎

Nach den großen Wham!-Erfolgen mit Ridgeley erlebte er in den ‎‎90er Jahren ‎viele persönliche Schicksalsschläge - seine Mutter starb an Krebs, sein Lebensgefährte an den Folgen einer HIV-Infektion. Dies stürzte ihn in tiefe Krisen, wie er in einem Interview der ‎Deutschen-Presse-Agentur erzählte: „So ‎vielen Menschen, die ich liebte, passierten ‎schreckliche Sachen. Es war fast bizarr.“

‎ Kann sich das Jahr 2016 jetzt nicht verpissen? (Madonna)

Trotz seiner Achterbahnfahrt im Leben blieb er stets ein Gigant im Musikgeschäft. ‎Nur in letzter Zeit war es ein bisschen still um ihn geworden. Sein letztes Album „Symphonica“ veröffentlichte er 2014.



Als sie von seinem Tod erfuhren, würdigten ihn zahlreiche Künstler in den sozialen Netzwerken. Elton John nannte ihn auf Instagram einen ‎geliebten Freund und brillanten Künstler, der besonders großzügig gewesen sei. Michael spendete unter anderem für Kinder in Not.

Die US-Sängerin Madonna, selber 80er-Jahre-Ikone, postete: „Wieder ist ein großer Künstler von uns gegangen. Kann sich das Jahr 2016 jetzt nicht verpissen?“ Sie spielte damit auch auf den Tod weiterer Rock- und Popstars in diesem Jahr an wie Prince und David Bowie. Zuletzt war einen Tag vor George Michael der Status-Quo-Gitarrist Rick Parfitt an einer Infektion in Spanien gestorben.