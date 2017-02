(dpa) - Bei einem Lawinenunglück in den französischen Alpen sind nach Medienberichten mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Die Lawine habe insgesamt neun Skifahrer oberhalb des Ortes Tignes in der Region Savoyen mitgerissen, berichtete der TV- und Radionachrichtensender France Info am Montag unter Berufung auf Rettungskräfte.

Die Präfektur in Chambéry bestätigte auf dpa-Anfrage die Lawine, jedoch nicht die Anzahl der Opfer. Es solle später eine Erklärung geben.

Das Unglück ereignete sich den Berichten zufolge außerhalb der offiziellen Skipisten. Fünf Personen seien immer noch unter Schneemassen verschüttet, so die Nachrichtenagentur AFP. Die Lawine sei etwa 400 Meter breit gewesen.

Wie das örtliche Nachrichtenportal ledauphine.com berichtet, waren die Opfer Teil einer Gruppe , die unter Anleitung eines professionellen Führers aus der Skischule von Tignes de Lac unterwegs war. Sie waren mit Peilsendern für den Fall eines Lawinenabgangs ausgestattet.