von Patrick Zoll (Sydney)

Wir befinden uns im Jahr 2017 n. Chr. Ganz Australien ist der englischen Krone unterstellt . . . Ganz Australien? Nein! Ein von unbeugsamen Farmern bevölkertes Örtchen im Outback hört nicht auf, den fremden Regenten Widerstand zu leisten. Der bekannte Prolog der Asterix-Comicbücher über die widerspenstigen Gallier, die die Autorität der Römer nicht akzeptieren, passt zur aktuellsten Thronfolge in Australien. Das Staatsoberhaupt des Commonwealth of Australia ist selbstverständlich Queen Elizabeth II., ihr Vertreter down under ist Governor General Peter Cosgrove.

Aber es gibt lokale Konkurrenz: Fast 50 Jahre auf dem Thron seien genug, befand Prinz Leonard und legte dieser Tage sein Amt ab. Vor ein paar Monaten habe er gemerkt, dass es mit seiner Gesundheit nicht mehr allzu gut stehe, sagte der 92-jährige Monarch gegenüber dem australischen Landessender ABC. Er übergibt die Geschäfte seinem Sohn Prinz Graeme.

Widerstand wie die Gallier

Prinz Leonard ist Weizenbauer und heißt mit bürgerlichem Namen Leonard Casley, kurz Lenny. 1970 führte die australische Regierung Quoten für den Weizenanbau ein, was Lenny als seinen sicheren Ruin betrachtete. Seine Lösung: Er erklärte seine Farm, die rund 500 Kilometer nördlich der westaustralischen Grossstadt Perth liegt, zur unabhängigen Principality of Hutt River. Folgt man Leonards Argumentation, so ist sein Reich mit seinen 75 Quadratkilometern das zweitgrößte Land auf dem australischen Kontinent. Man sei, so sagt der neue Regent Prinz Graeme, deutlich größer als der Vatikan oder Monaco. Einen kleinen Unterschied gibt es allerdings: Das Prinzentum ist von keinem anderen Staat anerkannt.

Dennoch hat die Principality of Hutt River alles, was ein Land ausmacht: eine eigene Währung, eine eigene Flagge und eine Landeshymne. Die Regierung besteht zwar vorwiegend aus Familienmitgliedern, doch sie deckt alle wichtigen Ressorts ab. Auch in der Welt ist die Principality of Hutt River vertreten: Die Website des Aussenministeriums gibt ein Dutzend diplomatische Vertretungen an, darunter auch spezielle Entsandte in Saskatchewan in Kanada oder in Nordflorida. Insgesamt sollen rund 13 000 Personen einen Pass von Hutt River besitzen.



Doch das kleine Land meint es manchmal durchaus ernst: Die Principality of Hutt River ist das einzige Land, das je Australien den Krieg erklärt hat. Dass das australische Steueramt trotz der Unabhängigkeitserklärung auf seinen Einnahmen beharrte, war für Prinz Leonard Auslöser genug für den radikalen Schritt. "Die Behörden dachten, dass mein Vater völlig übergeschnappt sei, dass er zu lange in der brütenden Sonne gewesen sei", erinnert sich Prinz Graeme. Glücklicherweise verlief der "Krieg" völlig unblutig, denn Canberra ignorierte die Kriegserklärung, und die Armee des Prinzentums besteht auch praktisch nur auf Papier. Prinz Leonard kapitulierte freiwillig.

Touristen, die das nicht anerkannte Land mit seinem schrägen Regenten besuchen, sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das australische Steueramt soll es vor allem auf die Mehrwertsteuer abgesehen haben, die das Prinzenreich mit dem Verkauf von Souvenirs nach Ansicht von Canberra schuldet. Dass es Prinz Leonard wirklich geschafft hat, über die Jahre keine Steuern zu bezahlen, bezweifeln Rechtsgelehrte. Offiziell macht der Prinz dem Shire of Northampton – der administrativen Einheit, zu der Hutt River nach australischer Lesart zählt – regelmäßig "Geschenke". Vielleicht ist die "Steuerfreiheit" also nur ein guter Marketingtrick.

Im Allgemeinen lässt Canberra den exzentrischen Prinzen vorwiegend in Ruhe und behandelt sein selbst deklariertes Reich wie ein schwer erziehbares Kind. Das heißt, die australische Politik beachtet es kaum. Immerhin: Auf die Einladung zur Amtsübergabe schickte der australische Premierminister Malcolm Turnbull eine Absage. Er sei zu beschäftigt. Bei einer Inthronisierung im fernen London könnte er sich als Regierungschef Australiens solch nonchalantes Verhalten wohl kaum leisten.

Canberra ist unterdrückend

Der neue Regent Prinz Graeme hat versprochen, den Unabhängigkeitskampf seines Vaters fortzusetzen. Sein größtes Ziel sei, mehr Bewohner nach Hutt River zu locken. "Ich will keine Metropole", sagte er bei Amtsantritt, "aber eine größere Gemeinschaft aus bunt gemischten Menschen."

Prinz Graeme scheint auch mit den diplomatischen Umgangsformen unserer Zeit vertraut zu sein und begann seine Regentschaft mit einer Breitseite gegen den großen Nachbarn Australien. "Wir haben Schwierigkeiten, mehr Leute anzuziehen, weil es in der Vergangenheit viel Unterdrückung durch benachbarte Regierungen gegeben hat", beklagte Prinz Graeme. Canberra wird auch dies großmütig ignorieren.

Vielleicht sollte der neue Prinz zu twittern beginnen.

Artikel aus der „Neue Zürcher Zeitung“, Syndizierungspartner des „Luxemburger Wort“