(NW) - Bei „Germany's next Topmodel“, hatte es die publikumswirksame Darya Strelnikova bis in Halbfinale geschafft. Nun stand am Freitag das Finale der nächsten TV-Show an, zu deren Teilnahme sie sich entschieden hatte. Bei der Sommerserie der Sendung „taff“ (ProSieben) sollte unter den vier angetretenen Models die Siegerin gekürt werden. Allerdings hatte sich während der auf den griechischen Inseln gedrehten Episoden bereits gezeigt, dass die „Challenges“ nicht sonderlich viel mit dem Modelberuf zu tun hatten. Während es bei Modelmutti Heidi mit Top-Stylisten zu aufwendigen Foto-Shootings ging, waren die Herausforderungen diesmal weit bodenständiger.



So ging es am Finaltag zunächst im Zweier-Kajak auf Schnitzeljagd durch Höhlengewässer. Für die Models Agnes, Hana, Sara und Darya hieß es versteckte Briefe mit Hinweisen finden, die zum Ziel führen. Dieses Ziel entpuppte sich schließlich als Restaurant, in dem die nächste Aufgabe wartete: Die Zwiebeln fehlten und mussten gefunden werden. Auch das gelang den Mädels, die dann zu guter Letzt auch noch zum Zwiebelnschälen antreten mussten. Da schlug sich die dynamische Agnes am besten und ergatterte mit tränenden Augen den erwünschten Titel: „taff Summer Queen 2016“.



Dass sie sowieso Wichtigeres als Küchenarbeiten zu tun hat, ließ Kollegin Darya schon bald darauf wissen. Passend zum baldigen Oktoberfest postete sie gestern ein Bild von sich im Dirndl – ohne die klassische Dirndlbluse. Wer's mag, bekomme mit Stichwort „darya“ sogar zehn Prozent Rabatt, lässt sie wissen.